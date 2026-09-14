Ex OM : on n’arrête plus Aubameyang !

Pierre-Emerick Aubameyang continue d’impressionner depuis son départ de l’OM. Désormais au Deportivo La Corogne, promu en Liga cette saison, l’attaquant gabonais a encore trouvé le chemin des filets ce dimanche. Il compte désormais cinq buts en cinq journées de championnat.

Aubameyang buteur pour la cinquième fois

L’ancien attaquant marseillais n’a pas perdu son efficacité.



Déjà buteur lors des quatre premières journées, Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit son cinquième but de la saison lors du déplacement du Deportivo La Corogne sur la pelouse de Getafe.

Menée au score, son équipe a pu compter sur lui pour revenir dans la rencontre. À la 77e minute, Aubameyang a égalisé de la tête et permis à La Corogne d’arracher le match nul 1-1.

Un départ réussi après l’OM

Parti de Marseille cet été, Aubameyang réussit donc des débuts particulièrement efficaces en Espagne.

Avec cinq buts en cinq journées, l’ancien Olympien s’impose déjà comme l’un des hommes forts du Deportivo La Corogne.

Une belle série pour le Gabonais, qui poursuit sur sa lancée après son passage à l’OM et confirme qu’il reste, malgré les années, un attaquant capable de faire la différence au plus haut niveau.