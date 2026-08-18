Ex-OM : Aubameyang fait déjà parler sa classe !

Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas tardé à se distinguer sous ses nouvelles couleurs. Parti de l’OM cet été pour rejoindre le Deportivo La Corogne, l’attaquant gabonais a marqué dès la première journée de Liga face à Elche (1-1), avec un but remarqué par la presse espagnole.

Un but de grande classe pour Aubameyang

Après son départ de l’OM cet été, Pierre-Emerick Aubameyang a rapidement retrouvé les terrains en Espagne. Transféré au Deportivo La Corogne pour 1,5 million d’euros, l’attaquant de 37 ans disputait ce lundi soir son premier match de Liga avec son nouveau club.

Face à Elche, le Gabonais a parfaitement lancé sa saison. À la 21e minute, il a été trouvé dans la profondeur sur un long ballon. Aubameyang a alors réalisé un contrôle du pied droit avant d’enchaîner immédiatement avec une reprise du pied gauche pour ouvrir le score.

La rencontre s’est finalement terminée sur un match nul (1-1), mais l’ancien buteur de l’Olympique de Marseille a marqué les esprits dès sa première apparition officielle.

Remplacé en fin de rencontre, il a également reçu une ovation du public du Deportivo La Corogne. Le quotidien espagnol AS a salué sa réalisation, parlant notamment d’un but de « grande classe ».

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Aubameyang s’était exprimé sur son départ de l’OM

Cette première réussie intervient quelques semaines seulement après son départ de Marseille.

Depuis son arrivée en Espagne, Pierre-Emerick Aubameyang s’est exprimé sur son passage à l’OM et sur les raisons de son départ. L’attaquant a notamment regretté le manque de stabilité du club phocéen et critiqué la gestion de la précédente direction, tout en expliquant qu’il aurait pu envisager de rester à Marseille si la situation l’avait permis.

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Sur le terrain, Aubameyang semble en tout cas avoir rapidement tourné la page. Un but dès la première journée, une ovation du public et des premiers commentaires élogieux dans la presse espagnole : son aventure au Deportivo La Corogne démarre de manière remarquée.