Ex-OM : Aubameyang régale encore et porte La Corogne à la 4e place de Liga

Pierre-Emerick Aubameyang continue de briller en Espagne. Auteur d’un but et de deux passes décisives ce samedi, l’ancien attaquant de l’OM a été le grand artisan de la victoire du Deportivo La Corogne sur la pelouse de Villarreal (3-2).

Aubameyang décisif sur les trois buts

À 37 ans, Pierre-Emerick Aubameyang affiche une forme remarquable sous les couleurs du Deportivo.

Selon L’Équipe, le Gabonais a d’abord délivré une passe décisive pour Cruz Luismi avant la pause, puis une seconde pour Zakaria Eddahchouri en fin de rencontre.

Il a finalement offert la victoire aux siens à la 88e minute, en profitant d’une mauvaise relance adverse avant de conclure son action après une longue course.

Un nouveau but qui porte son total à quatre réalisations cette saison.

La Corogne surprend tout le monde

Grâce à ce succès de prestige sur le terrain de Villarreal, troisième de Liga la saison dernière, le Deportivo La Corogne reste invaincu et occupe désormais une étonnante 4e place avec 8 points.

Aubameyang, lui, confirme son excellent début de saison. Avec quatre buts, il figure parmi les meilleurs buteurs du championnat et vient surtout d’enchaîner quatre matches consécutifs de Liga avec au moins un but, une série qu’il n’avait plus réalisée depuis 2019 avec Arsenal.

Après son passage à Marseille, l’ancien Olympien semble donc avoir retrouvé une seconde jeunesse en Espagne.