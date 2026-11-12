L’aventure américaine de Cédric Bakambu s’est brutalement arrêtée après seulement neuf rencontres avec San Diego FC. Pourtant performant sur le terrain, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille a quitté la MLS en raison de graves difficultés rencontrées par sa famille pour trouver un logement. Selon ESPN, l’international congolais a engagé une procédure judiciaire aux États-Unis, dénonçant une discrimination liée à la présence de ses enfants.

Arrivé à San Diego FC le 3 septembre dernier, Cédric Bakambu semblait parfaitement lancé dans sa nouvelle aventure. L’ancien attaquant de l’OM avait inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives en 9 rencontres sous ses nouvelles couleurs.

Mais vendredi dernier, le joueur de 35 ans a annoncé son départ du club californien, sans en dévoiler immédiatement les raisons.

« J’aurais sincèrement aimé poursuivre cette aventure, mais certaines décisions échappent à notre contrôle », avait-il expliqué sur ses réseaux sociaux.

Derrière cette séparation inattendue se cache une affaire qui dépasse largement le cadre sportif.

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Deux logements refusés, Bakambu dénonce une discrimination familiale

Selon les informations du média américain ESPN, relayées mercredi par Foot Mercato, Bakambu et son épouse ont déposé une plainte devant un tribunal fédéral américain contre une société immobilière, deux propriétaires et deux agents immobiliers.

Le couple estime avoir été victime de discrimination en raison de sa situation familiale, les propriétaires concernés ayant, selon les plaignants, refusé de leur louer un logement parce qu’ils avaient des enfants.

ESPN rapporte deux épisodes distincts.

Dans le premier, Bakambu aurait proposé de payer une année de loyer à l’avance, tout en prenant à sa charge l’installation d’une barrière de sécurité autour de la piscine pour protéger ses enfants. Son offre n’aurait pas été retenue et le bien aurait ensuite été retiré du marché.

Dans le second, le footballeur aurait proposé 23 500 dollars de loyer mensuel, alors que le logement était annoncé à 20 000 dollars. Cette proposition serait également restée sans réponse avant le retrait de l’annonce.

Ces éléments figurent dans la plainte consultée par ESPN. Les accusations de discrimination devront être examinées par la justice américaine.

Une situation devenue intenable pour sa famille

Au-delà de l’impossibilité de trouver un logement, Bakambu et son épouse dénoncent des conséquences importantes sur leur vie quotidienne.

D’après la plainte, les difficultés rencontrées auraient entraîné des dépenses supplémentaires, une instabilité prolongée et des complications dans l’organisation de la scolarité et des activités de leurs enfants.

Le couple évoque également une humiliation et une détresse émotionnelle.

Contactés par ESPN, San Diego FC et la Major League Soccer n’ont pas souhaité commenter cette affaire.

Cette situation aurait donc contribué à mettre un terme à l’aventure américaine de l’ancien Marseillais, malgré des débuts sportifs réussis.

Un nouveau départ précipité pour l’ancien attaquant de l’OM

Le parcours de Cédric Bakambu a déjà été marqué par plusieurs changements de club inattendus.

Arrivé à Marseille en janvier 2022, l’international congolais avait quitté l’OM quelques mois plus tard pour rejoindre l’Olympiakos. Il avait ensuite raconté les circonstances difficiles de son départ et ses désaccords avec Pablo Longoria↗.

Après son passage en Grèce, l’attaquant avait notamment évolué à Galatasaray et au Betis Séville. Son parcours avait déjà été retracé dans notre article consacré à la carrière de Bakambu depuis son départ de Marseille↗.

Sous le maillot olympien, il avait disputé 24 rencontres de Ligue 1 et inscrit 4 buts, sans parvenir à s’installer durablement dans l’effectif.

Il avait toutefois conservé le sentiment de ne pas avoir réellement eu sa chance à Marseille, comme il l’avait expliqué lors d’un entretien accordé à Canal+ Afrique en mars 2023↗.

Cette fois, les raisons avancées pour expliquer son départ n’ont rien de sportif. Alors qu’il avait réussi ses débuts à San Diego, Bakambu se retrouve sans club après une expérience de seulement deux mois, sur fond de procédure judiciaire pour discrimination présumée au logement.