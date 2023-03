Mercato OM : « J’ai échangé avec la direction, et c’était plus préférable que je m’en aille »

Depuis plusieurs saisons saison l’Olympique de Marseille est en quête perpétuel d’un « grand attaquant ». S’il n’est pas un pur avant-centre, Alexis Sanchez remplit parfaitement ce rôle cette saison. Ce ne fut pas le cas de Cédric Bakambu qui n’est pas parvenu à s’imposer sur la Canebière avant de rejoindre l’Olympiakos en fin de mercato en septembre dernier.

Joueur de l’Olympique de Marseille entre janvier et septembre 2022, Cédric Bakambu a rejoint l’Olympiakos en toute fin de mercato. Au cours d’un entretien accordé à Canal+ Afrique, l’ancien marseillais est revenu sur son départ de l’OM.

Aujourd’hui, tout le monde est gagnant – Bakambu

«Ce qui n’a pas marché à l’Olympique de Marseille ? Je pense que c’était le timing. Quand je suis arrivé à l’OM, je ne suis pas forcément au top de ma forme. L’Olympique de Marseille c’est un gros club, il n’y a pas forcément de temps d’adaptation, il faut répondre présent directement, et voilà…» «Après il y a un gros mercato estival, donc il a fallu prendre des décisions. J’ai échangé avec la direction et je pense que c’était plus préférable que je m’en aille. Et aujourd’hui, je suis content parce que j’ai retrouvé des sensations du temps de jeu, chose peut-être que j’aurai mis plus de temps à atteindre à l’Olympique de Marseille, et peut-être que je n’aurai jamais atteint tout court. Donc il n’y a pas de regrets vraiment… Aujourd’hui, tout le monde est gagnant. Ça se passe bien pour moi, ça se passe bien également pour l’Olympique de Marseille donc, je suis content.» Cédric Bakambu – Canal + Afrique (21/03/2023)

#TDA 🌍 – “Le devoir m’appelle” : Cédric Bakambu de retour en sélection 🇨🇩 ! Ses réponses à nos questions 💬 pic.twitter.com/41jgID5vRg — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) March 21, 2023

« Il ne veut pas partir, on va lui mettre la pression »

Il y a a plusieurs mois, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille avait déjà évoqué son départ de l’OM au cours d ‘un live avec Youtubeur Zack Nani. « Ils voulaient de l’argent. Sauf que moi, quand Pablo est venu me chercher, il me parle de deux ans et demi, ce n’est pas pour que je reparte au bout de six mois. Donc je dis non, d’autant qu’il y avait projet Ligue des Champions. J’ai juste dit que je voulais être dans le projet, laisse-moi faire mon trou, ça va bien se passer pour moi. Sauf qu’il ne l’entendait pas de la sorte, il s’est dit : « il ne veut pas partir, on va lui mettre la pression. » Donc ils ne me faisaient plus jouer, ils me mettaient à gauche. A l’entraînement, je jouais arrière gauche, arrière droit, alors que je suis attaquant ! », avait ainsi déjà expliqué l’international congolais.