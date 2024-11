Ex OM : Que devient Cédric Bakambu ?

Recrue surprise du mercato hivernal olympien lors de la saison 2021-2022, que devient l’international congolais Cédric Bakambu ?

En effet, l’homme au 4 buts inscrits en 24 matchs sous le maillot olympien, dont cette magnifique tête contre Nice un soir de mars 2022, a connu un parcours assez mouvementé depuis son départ de la cité phocéenne.

Un passage en Grèce prolifique

C’est le 15 septembre 2022 que l’ancien sochalien fait sa valise et quitte librement l’OM pour rejoindre le Pirée et l’Olympiakos. Un passage au pays de l’olympe réussi pour « Bakagoal » qui réalisera une saison XXL avec 18 buts en 37 matchs sous le maillot rouge et blanc. Cependant, après uniquement une saison à Athènes, le congolais quitte librement le club grecque pour rejoindre les émirats arabes unis et le club d’Al Nassr, mais seulement 22 jours après son arrivée une décision familiale le conduira à un second transfert en moins de trois semaines. En effet, sa famille et lui même auraient eu du mal à s’acclimater au style de vie dubaïote, ce qui poussa le Léopard à trouver un nouveau club précocement.

😅 Moins d’un mois après avoir rejoint le club d’Al-Nasr aux Émirats Arabes Unis, Cédric Bakambu est déjà transféré, sans y avoir joué. — RMC Sport (@RMCsport) July 23, 2023

Après cette improbable situation, l’ancien de Villareal, trouve finalement un point de chute en Turquie dans le club stambouliote de Galatasaray. Un passage express de 6 mois entre juillet 2023 et février 2024 dans l’ancien Constantinople qui sera nettement moins prolifique avec seulement deux petits buts en 16 apparitions.

Enfin, depuis février, c’est à Séville que l’ancien olympien a posé ses bagages avec depuis deux buts en 13 apparitions sous le maillot du Bétis.

a lire aussi : Il ne ferme pas la porte à Marseille, 5 forfaits face à Nantes et la mise au point de De Zerbi… Les 3 infos OM de ce vendredi !