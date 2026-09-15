Ex OM : Bakola brille en Serie A…

Quelques mois après son départ de l’OM, Darryl Bakola commence déjà à s’imposer en Italie. Titulaire avec Sassuolo, le jeune milieu formé à Marseille s’est encore distingué dimanche lors de la victoire 2-1 face à la Juventus.

Bakola décisif contre la Juventus

De retour après une petite blessure, Darryl Bakola a retrouvé sa place dans le onze de Sassuolo.

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L’ancien Marseillais s’est projeté dans la surface avant de servir Kieron Bowie sur le but de la victoire.

Depuis le début de saison, Bakola s’est installé dans un milieu à trois avec Nemanja Matic et Vasilije Adzic.

Un transfert déjà valorisé en Italie

Parti de l’OM en janvier pour environ 10 millions d’euros, le milieu de terrain de 19 ans convainc rapidement.

Vainqueur de la Gambardella 2024 avec Marseille, il avait ensuite été lancé avec l’équipe première avant de quitter le club.

Son départ avait conduit l’OM à se renforcer avec Quinten Timber, lui-même vendu depuis à Crystal Palace.

Quelques mois plus tard, Bakola poursuit sa progression en Serie A et son transfert est déjà considéré comme une belle opération du côté de Sassuolo.