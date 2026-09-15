Ex-OM : Balerdi régale avec la Roma, les médias italiens unanimes !

Leonardo Balerdi a parfaitement réussi sa première titularisation avec l’AS Roma. Aligné face au Torino, l’ancien capitaine de l’OM a impressionné la presse italienne, qui lui a attribué plusieurs notes de 7,5 et salué une prestation défensive de très haut niveau.

« Un géant » pour la Gazzetta

La Gazzetta dello Sport lui a attribué la note de 7,5, en soulignant notamment son impact dans les moments décisifs.

« Un géant. Il débute par une intervention défensive sur Gineitis, mais c’est en seconde période qu’il monte encore en puissance. Deux interventions décisives : d’abord sur Vlasic, puis sur Bragança. »

Une première titularisation qui semble donc avoir rapidement convaincu en Italie.

Il Messaggero : « Un mur »

Même note pour Il Messaggero, qui insiste sur son retour décisif sur Bragança.

« Qu’il puisse être une excellente alternative, on l’avait pressenti ; pour sa première comme titulaire, il l’a largement confirmé. Son retour à pleine vitesse sur Bragança mérite des applaudissements. Un mur qui rappelle Baresi à Gasperini. »

Une comparaison particulièrement flatteuse pour l’ancien défenseur marseillais.

Il Tempo salue une prestation de « capitaine »

Il Tempo lui attribue également 7,5 et met en avant son autorité.

« Élégant et rugueux à la fois, il livre une prestation de “capitaine”, comme Gasperini l’attendait de lui. Son retour sur Bragança vaut un but, mais plus généralement, il multiplie les interventions et les anticipations qui annihilent totalement l’attaque du Torino. »

Pour sa première comme titulaire, Balerdi frappe donc fort. Après plusieurs saisons à l’OM, l’Argentin semble déjà avoir marqué des points dans la rotation romaine.