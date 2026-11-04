Prêté par l’Olympique de Marseille à l’AS Roma cet été, Leonardo Balerdi a vécu une soirée cauchemardesque mardi en Ligue des champions. Alors que les Romains menaient 2-0 sur la pelouse de Manchester United, le défenseur argentin a commis deux erreurs dans les dernières minutes, contribuant à la défaite de son équipe (3-2). Des fautes de concentration qui rappellent certaines prestations longtemps critiquées à Marseille.

Leonardo Balerdi pensait avoir tourné la page de ses difficultés marseillaises. Installé progressivement dans la défense de l’AS Roma, l’ancien capitaine de l’OM avait même reçu les compliments de son entraîneur Gian Piero Gasperini en début de saison.

Mais mardi soir, à Old Trafford, l’international argentin a retrouvé ses vieux démons. Auteur d’une prestation longtemps convaincante, il a complètement perdu le fil dans les dernières minutes, participant malgré lui à l’incroyable remontée de Manchester United.

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Deux erreurs fatales en quelques minutes !

La Roma semblait pourtant se diriger vers un succès prestigieux. Devant 2-0 à la pause, les Italiens ont vu les Mancuniens revenir grâce à un penalty de Bruno Fernandes, avant de craquer dans le dernier quart d’heure.

À la 83e minute, Balerdi a complètement manqué son intervention sur un centre, permettant à Matheus Cunha d’égaliser. Trois minutes plus tard, l’Argentin a de nouveau été pris en défaut sur l’action du troisième but inscrit par le Brésilien.

Deux erreurs qui ont transformé une soirée jusque-là réussie en véritable cauchemar.

La presse italienne ne l’a pas épargné. La Gazzetta dello Sport lui a attribué la note de 4,5/10, la plus mauvaise de son équipe, pointant notamment ses interventions manquées dans les moments décisifs. <Cite refs=

Même sévérité du côté du Corriere dello Sport, qui lui a accordé un 4/10 après cette fin de rencontre catastrophique.

Son entraîneur, Gian Piero Gasperini, a également reconnu que l’erreur de Balerdi avait pesé lourd dans le scénario de la rencontre. <Cite ref= »turn550617search4″/>

Les mêmes erreurs qui lui étaient reprochées à Marseille

Pour les supporters de l’OM, cette prestation n’est pas sans rappeler certaines difficultés rencontrées par Balerdi au Vélodrome.

Capable d’enchaîner les interventions autoritaires et les bonnes relances, le défenseur argentin a aussi régulièrement été critiqué pour ses erreurs de placement et ses moments de déconcentration.

En février dernier, nous avions notamment consacré un article aux erreurs défensives de Balerdi après une prestation compliquée en Coupe d’Europe↗.

Son départ à Rome devait lui permettre de franchir un nouveau cap. Prêté durant l’été avec une option d’achat, il avait d’ailleurs réalisé des débuts encourageants. Gian Piero Gasperini était même allé jusqu’à comparer certaines de ses qualités à celles de Franco Baresi↗. Un contraste saisissant avec les critiques reçues mercredi matin.

Cette contre-performance rappelle aussi que l’OM reste concerné par l’avenir du joueur. Comme nous l’expliquions lors de son départ vers l’AS Roma↗, son prêt comporte une option d’achat susceptible de devenir obligatoire sous certaines conditions.

À 27 ans, Balerdi conserve de réelles qualités, mais sa capacité à éviter les erreurs décisives reste un enjeu majeur. Après avoir longtemps été l’un des meilleurs Romains à Old Trafford, l’ancien Marseillais a vu sa prestation basculer en quelques minutes, comme cela lui était déjà arrivé sous le maillot olympien.