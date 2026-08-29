Mercato OM : Fabrizio Romano donne des détails sur Balerdi à la Roma

Le départ de Leonardo Balerdi se rapproche très sérieusement. Selon Fabrizio Romano, l’AS Roma est sur le point de finaliser l’arrivée du défenseur argentin de l’OM. L’opération devrait prendre la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire sous certaines conditions, tandis que le club italien prendra en charge son salaire.

La Roma avance vers un accord final

Le dossier Leonardo Balerdi s’accélère dans cette fin de mercato.

Selon Fabrizio Romano, l’AS Roma est désormais sur le point de conclure l’opération avec l’Olympique de Marseille.

« La Roma est sur le point de conclure pour Leonardo Balerdi. Ce sera un prêt avec option d’achat obligatoire sous certaines conditions. »

Le journaliste italien précise également que les Giallorossi prendront en charge le salaire du défenseur et verseront une indemnité de prêt à l’OM.

Visite médicale attendue rapidement

Le dossier serait suffisamment avancé pour que Balerdi puisse rejoindre l’Italie très rapidement.

Toujours selon Fabrizio Romano, le défenseur argentin est attendu à Rome dès demain ou au cours du week-end afin de passer sa visite médicale puis de signer son contrat.

À ce stade, les montants exacts de l’indemnité de prêt et de l’option d’achat n’ont pas été communiqués.

Si l’opération se finalise comme prévu, l’OM enregistrerait le départ d’un nouveau cadre, dans un contexte où le club cherche toujours à réduire sa masse salariale et à multiplier les sorties avant de pouvoir recruter.