PUBLICITÉ
Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / Mercato OM : Fabrizio Romano donne des détails sur Balerdi à la Roma
OM Actualités

Mercato OM : Fabrizio Romano donne des détails sur Balerdi à la Roma

Par La rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Leonardo BALERDI of Marseille during the Ligue 1 Uber Eats match between Monaco and Marseille at Stade Louis II on November 13, 2022 in Monaco, Monaco. (Photo by Johnny Fidelin/Icon Sport)

Le départ de Leonardo Balerdi se rapproche très sérieusement. Selon Fabrizio Romano, l’AS Roma est sur le point de finaliser l’arrivée du défenseur argentin de l’OM. L’opération devrait prendre la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire sous certaines conditions, tandis que le club italien prendra en charge son salaire.

La Roma avance vers un accord final

Le dossier Leonardo Balerdi s’accélère dans cette fin de mercato.

Selon Fabrizio Romano, l’AS Roma est désormais sur le point de conclure l’opération avec l’Olympique de Marseille.

« La Roma est sur le point de conclure pour Leonardo Balerdi. Ce sera un prêt avec option d’achat obligatoire sous certaines conditions. »

Le journaliste italien précise également que les Giallorossi prendront en charge le salaire du défenseur et verseront une indemnité de prêt à l’OM.

Visite médicale attendue rapidement

Le dossier serait suffisamment avancé pour que Balerdi puisse rejoindre l’Italie très rapidement.

Toujours selon Fabrizio Romano, le défenseur argentin est attendu à Rome dès demain ou au cours du week-end afin de passer sa visite médicale puis de signer son contrat.

À ce stade, les montants exacts de l’indemnité de prêt et de l’option d’achat n’ont pas été communiqués.

Si l’opération se finalise comme prévu, l’OM enregistrerait le départ d’un nouveau cadre, dans un contexte où le club cherche toujours à réduire sa masse salariale et à multiplier les sorties avant de pouvoir recruter.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823