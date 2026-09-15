Mercato OM : Gasperini s’enflamme déjà pour Balerdi !

Prêté par l’OM à l’AS Roma cet été, Leonardo Balerdi vient de connaître sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs. Une prestation convaincante face au Torino qui lui a valu les éloges appuyés de Gian Piero Gasperini. Une évolution à suivre de près à Marseille, alors que l’option d’achat du défenseur argentin est notamment liée à son temps de jeu.

Les débuts italiens de Leonardo Balerdi pourraient commencer à intéresser sérieusement l’Olympique de Marseille.

Lundi soir, l’ancien capitaine marseillais a connu sa première titularisation avec l’AS Roma lors du déplacement sur la pelouse du Torino. Aligné dans la défense romaine, l’Argentin a participé à la victoire 2-0 de son équipe.

Et sa prestation n’est visiblement pas passée inaperçue auprès de son entraîneur.

Gasperini compare Balerdi à Baresi !

Après la rencontre, Gian Piero Gasperini s’est montré particulièrement élogieux au moment d’évoquer son nouveau défenseur.

« Balerdi est très fort. »

Le technicien italien a notamment insisté sur sa vitesse, sa puissance et son profil de défenseur moderne.

Gasperini est même allé beaucoup plus loin en évoquant certaines similitudes avec l’une des légendes du football italien : Franco Baresi.

Une comparaison particulièrement flatteuse pour Balerdi après seulement quelques semaines passées en Serie A.

L’OM garde un œil attentif sur son temps de jeu

À Marseille, ces premiers signaux positifs ont également un intérêt financier.

Balerdi n’a pas été transféré définitivement à la Roma cet été. Le défenseur argentin a été prêté avec une option d’achat conditionnelle.

Selon les informations de L’Équipe, les conditions permettant son transfert définitif sont notamment liées à son temps de jeu avec la Roma ainsi qu’à une qualification européenne du club italien.

Son utilisation par Gasperini sera donc particulièrement surveillée au cours de la saison. Plus Balerdi parviendra à s’installer durablement dans la rotation romaine, plus la perspective de voir son départ devenir définitif prendra de l’épaisseur.

Une bonne nouvelle potentielle pour les finances marseillaises

Dans le contexte économique actuel de l’OM, le dossier est loin d’être anodin. Marseille cherche à retrouver progressivement un équilibre financier après un été marqué par d’importantes restrictions et plusieurs ventes.

Voir Balerdi s’imposer à Rome pourrait donc permettre au club olympien de sécuriser une nouvelle rentrée d’argent à l’issue de la saison, sous réserve que les conditions prévues dans son prêt soient réunies. Son option d’achat est estimée à 13M€. Une seule titularisation ne permet évidemment pas encore de tirer de conclusion.

Mais entre une victoire, une première réussie et les compliments particulièrement appuyés de Gasperini, l’aventure romaine de Leonardo Balerdi commence de la meilleure des manières.

Et cette saison, ses performances en Italie seront également observées avec beaucoup d’attention du côté de Marseille.