Leonardo Balerdi a vécu une soirée particulièrement difficile mardi en Ligue des champions. Alors que l’AS Roma menait 2-0 sur la pelouse de Manchester United, l’ancien défenseur de l’OM a commis deux erreurs décisives dans les dernières minutes, contribuant à la défaite des Italiens (3-2). Au lendemain de la rencontre, la presse transalpine n’a pas épargné l’Argentin, sanctionné par des notes allant de 4 à 5/10.

Pendant 82 minutes, Leonardo Balerdi semblait pourtant réaliser l’une de ses meilleures prestations sous le maillot de l’AS Roma. Solide dans les duels, efficace dans ses anticipations, l’ancien capitaine marseillais avait longtemps contenu les offensives mancuniennes.

Mais sa rencontre a complètement basculé en trois minutes. À la 83e, une intervention manquée sur un centre de Bruno Fernandes a permis à Matheus Cunha d’égaliser. Trois minutes plus tard, le défenseur argentin a de nouveau été pris en défaut sur l’action du troisième but anglais.

De 4 à 5/10 : la presse italienne sanctionne Balerdi

Les principaux quotidiens sportifs italiens ont sévèrement jugé la prestation de l’ancien Olympien.

La Gazzetta dello Sport (4,5/10) évoque une « fin de match cauchemardesque », après une rencontre pourtant longtemps satisfaisante.

Il Messaggero (5/10) souligne le contraste saisissant entre ses 82 premières minutes et son effondrement final : « Pendant 82 minutes, il est le meilleur joueur sur le terrain. » Le quotidien regrette ensuite son intervention manquée sur le 2-2 et sa difficulté à contenir Cunha sur le but victorieux.

La Repubblica (4/10) se montre encore plus sévère : « Son énorme erreur sur le 2-2 est aussi inconcevable qu’inadmissible. » Le journal lui attribue également une part de responsabilité sur le troisième but.

Même constat du Corriere dello Sport (4/10), qui estime que Balerdi a gâché une prestation jusque-là convaincante avec deux erreurs fatales. <Cite refs={[« turn882417search6″, »turn882417search2″, »turn882417search10″, »turn882417search7 »]}/>

Des erreurs qui rappellent son passage à l’OM

Ces critiques font écho aux difficultés rencontrées par Balerdi à Marseille. Malgré des qualités indéniables dans la relance et l’anticipation, l’Argentin avait régulièrement été pointé du doigt pour ses erreurs de concentration.

En janvier dernier, il avait notamment reçu la note de 3/10 après sa prestation compliquée face au Club Bruges↗. Quelques semaines plus tard, lors de la lourde défaite contre le PSG (5-0), sa prestation avait également été sévèrement sanctionnée↗.

Son arrivée à Rome semblait pourtant lui avoir permis de retrouver une certaine sérénité. En septembre, la presse italienne avait unanimement salué sa première titularisation face au Torino↗, lui attribuant notamment plusieurs notes de 7,5/10.

Le contraste est brutal. Devenu l’un des meilleurs joueurs romains pendant plus de 80 minutes à Old Trafford, Balerdi a vu sa prestation basculer sur deux interventions ratées. Une soirée qui rappelle les irrégularités parfois reprochées au défenseur lorsqu’il portait le maillot olympien.