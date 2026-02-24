Ex OM : Bamba Dieng renaît à Lorient !

En grande forme ces dernières semaines avec le FC Lorient, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, Bamba Dieng, retrouve une place de choix en Ligue 1 et enchante son club breton après un début de saison délicat. Son nouveau rôle de titulaire et ses buts réguliers relancent le débat autour de sa carrière et de son avenir international.

Une série de buts qui relance une carrière

Après une première partie de saison marquée par des difficultés (absence prolongée, blessures, manque de temps de jeu), Bamba Dieng s’est progressivement imposé comme titulaire au FC Lorient en Ligue 1. L’attaquant sénégalais enchaîne les performances et a marqué ce week-end face à Nice, participant au match nul 3-3 au stade de l’Allianz Riviera.

Selon les derniers comptes rendus, l’ancien joueur de l’OM a inscrit neuf buts lors de ses neuf derniers matchs toutes compétitions confondues, une série qui témoigne d’un regain de confiance et d’efficacité offensive pour les Merlus. Cette période faste fait suite à un début d’exercice où il avait d’abord été écarté du groupe avant de retrouver une place majeure sous les couleurs lorientaises.

Bamba Dieng, 9 buts en 9 matches !

À Lorient, Bamba Dieng offre une dimension offensive importante grâce à sa vitesse et sa capacité à se projeter, éléments déjà appréciés lors de son passage à Marseille. Ce regain de forme intervient alors que le Sénégalais, absent de la dernière Coupe d’Afrique des Nations avec sa sélection, n’a pas joué pour le Sénégal depuis près de deux ans avant cette série.

Avec la Coupe du Monde 2026 en ligne de mire pour la sélection sénégalaise, ses performances avec Lorient pourraient peser dans la balance au moment des choix du sélectionneur.