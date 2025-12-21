Info Chrono
Accueil / OM Actualités / Ex OM – Bamba Dieng signe un retour fracassant !
OM Actualités

Ex OM – Bamba Dieng signe un retour fracassant !

Par La rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Cheikh Dieng of Senegal scores past Cape Verde goalkeeper Marcio Brazao Da Rose during the 2021 Africa Cup of Nations Afcon Finals Last 16 match between Senegal and Cape Verde in Bafoussam, Cameroon on 25 January 2022 ©Gavin Barker/Sports Inc - Photo by Icon sport

Après de longs mois compliqués, Bamba Dieng a frappé fort. Pour sa première titularisation depuis plus d’un an, l’ancien attaquant de l’OM a inscrit un triplé en seulement 38 minutes lors de la large victoire du FC Lorient face à l’AS Gosier (7-0) en 32es de finale de la Coupe de France.

Dès la 2e minute, l’international sénégalais lançait le festival offensif des Merlus avant d’enchaîner à la 12e puis à la 38e minute. Longtemps freiné par des blessures et en manque de continuité, le champion d’Afrique 2022 a rappelé toute son efficacité et son sens du but.

Porté par ce retour en grâce de Dieng, Lorient n’a laissé aucune chance au club guadeloupéen. Mohamed Bamba s’est également illustré avec un doublé, tandis que les Merlus ont validé leur qualification pour les seizièmes de finale.

Un retour en force qui pourrait bien marquer un tournant dans la saison – et la carrière – de Bamba Dieng.

