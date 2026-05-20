Ex OM : Benatia s’explique sur l’affaire de la bagarre Rowe-Rabiot

Quelques heures après son départ officiel de l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia a levé le voile sur l’un des épisodes les plus marquants de la saison olympienne. Invité de l’émission The Bridge d’Aurélien Tchouaméni sur YouTube, l’ancien directeur du football de l’OM est revenu sur l’altercation entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot survenue dans les vestiaires marseillais après la défaite face à Rennes (1-0), lors de la première journée de Ligue 1 en août 2025.

Un incident qui avait profondément secoué le club en interne et marqué le début d’une saison extrêmement tendue à Marseille.

« Nous avons attendu des excuses qui ne sont jamais arrivées »

Dans cette prise de parole, Benatia a d’abord raconté le contexte de cette soirée très agitée au Roazhon Park, expliquant que le club avait été particulièrement choqué par la scène vécue dans le vestiaire olympien.

« On perd le premier match de la saison face à Rennes, la bagarre éclate… Nous (le président, le coach) avons attendu des excuses qui ne sont pas arrivées. Et quand il se passe quelque chose de la sorte dans un vestiaire, c’est une image qui est quand même moche. »

À l’époque, cette altercation avait provoqué un véritable séisme au sein du groupe marseillais. Très rapidement, les tensions internes s’étaient multipliées autour du vestiaire olympien dans une saison qui allait devenir de plus en plus chaotique.

« Ce n’était pas juste une embrouille »

L’ancien international marocain a ensuite insisté sur la violence de la scène, rejetant l’idée d’une simple altercation classique entre coéquipiers.

« Cet épisode a fait tellement de mal que j’ai même pas envie de… Il s’est passé une bagarre ! Mais pas une bagarre où on se pousse, il s’est passé une bagarre dans un vestiaire. On a essayé de me dire que ça arrive souvent. Mais j’ai fait 20 ans de vestiaire, 10 ans de capitanat en sélection nationale du Maroc, je peux te dire que j’ai eu tous les caractères que tu veux… mais je n’ai pas vu une bagarre. »

Visiblement encore marqué par cet épisode, Benatia a laissé entendre que cet événement avait profondément fragilisé le groupe olympien dès le début de saison.

Une fracture qui a laissé des traces à l’OM

Après cette altercation, Jonathan Rowe et Adrien Rabiot avaient rapidement été placés sur la liste des transferts par la direction marseillaise. L’ailier anglais avait finalement rejoint Bologne tandis que le milieu français avait signé à l’AC Milan.

Cette bagarre reste aujourd’hui comme l’un des symboles d’une saison extrêmement agitée à l’OM, marquée par les tensions internes, les changements d’entraîneurs et les nombreux conflits autour du vestiaire marseillais.