Ex OM : Benjamin Mendy provoque l’incompréhension et répond !

Ancien latéral de l’OM et champion du monde 2018 avec l’équipe de France, Benjamin Mendy a vendu aux enchères sa réplique officielle du trophée mondial pour environ 54 000 euros. Une décision qui a surpris et suscité de nombreuses réactions chez les supporters français, attachés à la portée symbolique de ce souvenir. Face aux critiques, le joueur a défendu son choix avec un message particulièrement direct sur les réseaux sociaux.

Benjamin Mendy se sépare d’un symbole du Mondial 2018

La décision a rapidement fait réagir. Benjamin Mendy, sacré champion du monde avec la France lors du Mondial 2018 en Russie, a vendu aux enchères sa réplique officielle du trophée de la Coupe du monde. La transaction a atteint environ 54 000 euros, selon les informations publiées autour de cette vente.

Pour de nombreux supporters, cette réplique dépasse largement le statut d’objet de collection. Elle renvoie à l’un des plus grands succès de l’histoire du football français et au parcours de la sélection de Didier Deschamps, victorieuse de la compétition le 15 juillet 2018.

Le choix de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a donc étonné. Certains internautes ont estimé qu’un tel souvenir devait être conservé, compte tenu de sa valeur historique et émotionnelle. D’autres ont rappelé que la réplique appartenait au joueur et qu’il était libre d’en disposer comme il l’entendait.

Une réponse directe aux critiques

Face aux réactions suscitées par la vente, Benjamin Mendy a répondu publiquement sur ses réseaux sociaux. Le défenseur n’a pas cherché à justifier longuement sa décision et a insisté sur le fait qu’il était le propriétaire du trophée.

« Mais c’est ma coupe ou c’est votre coupe ? Au fait elle est à moi, c’est ma coupe. J’en fais ce que je veux. Et si y’a des draaa, je suis toujours dispo. Et en plus elle prend trop de place dans le placard. »

Cette publication a renforcé le débat autour de la place particulière occupée par les objets liés aux grands succès sportifs. Si la réplique a été remise personnellement à Benjamin Mendy, elle reste également associée, dans l’imaginaire collectif, au sacre des Bleus en 2018.

Une vente qui ne permet pas d’établir un motif financier

La vente intervient après un important contentieux entre Benjamin Mendy et Manchester City. En novembre 2024, un tribunal du travail britannique a jugé que l’ancien défenseur des Citizens avait droit à la majeure partie des salaires qui lui avaient été retenus pendant sa suspension.

Le montant du litige portait sur plus de 11 millions de livres sterling, même si la somme finale due devait être déterminée selon les périodes concernées. Le tribunal a notamment considéré que Manchester City pouvait retenir une partie des salaires pendant les périodes où le joueur était détenu, mais pas pour l’ensemble de la période durant laquelle il avait été suspendu.

Dans ces conditions, il n’est pas possible d’affirmer que la vente de la réplique de la Coupe du monde répondait à une urgence financière. Benjamin Mendy n’a pas publiquement présenté cette vente comme une nécessité économique. Le motif exact de son choix n’a donc pas été détaillé.

De l’OM à la Pologne, un parcours devenu plus discret

Avant de devenir champion du monde, Benjamin Mendy avait porté le maillot de l’OM entre 2013 et 2016. Le latéral gauche avait disputé 81 rencontres de Ligue 1 avec le club marseillais et inscrit deux buts, avant de rejoindre l’AS Monaco.

Après son passage à Manchester City, le défenseur a retrouvé la compétition avec le FC Lorient, puis a poursuivi sa carrière au FC Zürich. Son expérience en Suisse s’est limitée à huit apparitions toutes compétitions confondues, avant son départ pour le Pogoń Szczecin, en Pologne.

Aujourd’hui, la vente de sa réplique du Mondial 2018 ajoute un épisode inattendu au parcours de l’ancien joueur de l’OM. Pour certains supporters, il s’agit d’un choix difficile à comprendre au regard de la portée du trophée. Pour Benjamin Mendy, le message est clair : cette réplique lui appartenait et il considérait avoir toute liberté pour décider de son avenir.