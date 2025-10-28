Info Chrono
Accueil / OM Actualités / Ex OM : Bientôt 40 ans, mais Gignac marque encore !
OM Actualités

Ex OM : Bientôt 40 ans, mais Gignac marque encore !

Par La Redaction FCM -

À presque 40 ans, André-Pierre Gignac continue d’émerveiller sur les pelouses mexicaines ! L’ancien attaquant de l’OM, aujourd’hui fer de lance des Tigres de Monterrey, a une nouvelle fois fait parler sa classe face à Tijuana. Un crochet dévastateur, suivi d’une frappe du droit imparable, et voilà l’ouverture du score signée Gignac. Inusable, le buteur français a disputé l’intégralité de la rencontre, avant que Correa ne vienne sceller le succès 2-0 des Tigres. À quelques semaines de fêter ses 40 ans, le Français prouve qu’il n’a rien perdu de son instinct de tueur.

 


 

 

