Ex OM : Bientôt 40 ans, mais Gignac marque encore !

À presque 40 ans, André-Pierre Gignac continue d’émerveiller sur les pelouses mexicaines ! L’ancien attaquant de l’OM, aujourd’hui fer de lance des Tigres de Monterrey, a une nouvelle fois fait parler sa classe face à Tijuana. Un crochet dévastateur, suivi d’une frappe du droit imparable, et voilà l’ouverture du score signée Gignac. Inusable, le buteur français a disputé l’intégralité de la rencontre, avant que Correa ne vienne sceller le succès 2-0 des Tigres. À quelques semaines de fêter ses 40 ans, le Français prouve qu’il n’a rien perdu de son instinct de tueur.

¡Andréeeeeeeee-Pierre Gignac y al fondo, así el primero de la noche! pic.twitter.com/ivldI39R8V — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) October 26, 2025



