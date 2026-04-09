Ex OM : Bouna Sarr ravi de revenir au Vélodrome

L’ancien latéral de l’OM, aujourd’hui au FC Metz, s’apprête à retrouver le stade Vélodrome pour la première fois depuis son départ en 2020. Un moment particulier pour le joueur de 34 ans, marqué par son passage à Marseille.

Bouna Sarr, un retour attendu au Vélodrome

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Ce vendredi, le FC Metz se déplace sur la pelouse de l’Olympique de Marseille dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Une rencontre importante pour les deux équipes, mais aussi symbolique pour Bouna Sarr, qui va retrouver un stade qu’il connaît parfaitement.

Arrivé à Marseille en 2015, le latéral droit avait quitté le club à l’été 2020 pour rejoindre le Bayern Munich, après avoir notamment participé à l’épopée européenne de l’OM jusqu’en finale de Ligue Europa en 2018. Depuis, il n’avait jamais rejoué au Vélodrome.

En conférence de presse ce mercredi, le joueur a évoqué ce moment particulier : « C’est toujours un bon match à jouer pour un footballeur et nous allons tout donner sur le terrain pour être performants. J’ai passé de très belles années là-bas. Je retiens vraiment que du positif, notamment cette épopée en Coupe d’Europe. Cela a été une étape très importante dans ma carrière et je prends plaisir à y retourner avec mon club formateur ».

L’OM doit gagner après deux défaites face au LOSC et Monaco

Au-delà de l’émotion, ce match représente un enjeu sportif important pour l’OM, engagé dans la dernière ligne droite du championnat. Les Marseillais doivent engranger des points pour rester dans la course aux places européennes.

Face à eux, Bouna Sarr et le FC Metz chercheront à créer la surprise dans un contexte toujours exigeant au Vélodrome. L’expérience du défenseur, habitué à cette atmosphère, pourrait peser dans la rencontre.