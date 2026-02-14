Ex OM : Brice Samba règle ses comptes avec à Habib Beye !

Titulaire et décisif lors de la victoire du Stade Rennais face au Paris Saint-Germain (3-1), Brice Samba a signé un retour remarqué dans les cages bretonnes. Écarté la semaine précédente par Habib Beye pour des raisons disciplinaires face à Lens, l’international français a livré une prestation solide, multipliant les interventions décisives dans les dernières minutes.

Après la rencontre, le gardien de 31 ans n’a pas caché sa satisfaction, glissant un message à l’attention de son ancien entraîneur :

« C’est une petite revanche personnelle par rapport à la semaine dernière, des choses qui ne se sont pas bien passées. Maintenant, c’est le passé, la meilleure réponse est sur le terrain. Je suis très fier de ce qu’on a fait en équipe. (…) On a fait un match solide, costaud, c’est très bien pour la suite. »

Samba a également insisté sur l’état d’esprit collectif :

« Tout le monde s’est arraché ce soir. (…) Il fallait casser cette spirale de défaites, c’est chose faite. En plus face au leader, c’est très bien. »

Une sortie forte, dans un contexte tendu, qui sonne comme une réponse claire après sa mise à l’écart.

«(L’entraîneur) est garant de la performance de son équipe à travers le choix des joueurs. Il est aussi garant du respect de l’institution, dont je fais partie. À partir du moment où ces deux choses ne sont pas réunies, vous ne pouvez pas être dans l’équipe», avait expliqué l’ex-manager du Stade Rennais, Habib Beye pour justifier la mise à l’écart de Brise Samba.