Ex OM : ça chauffe pour Rudi Garcia !

L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, Rudi Garcia, vit des heures compliquées à la tête de la sélection belge. Après un nouveau match nul décevant (0-0) contre la Macédoine du Nord, à domicile, la presse belge s’interroge sur les choix tactiques et la gestion de l’effectif du technicien français. Malgré la présence de stars comme Jérémy Doku, Kevin De Bruyne et Leandro Trossard, les Diables Rouges n’ont pas réussi à trouver la faille et se retrouvent désormais en position délicate dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 78 % de possession, 25 tirs tentés, 2,85 expected goals, contre seulement 0,06 pour leur adversaire. Et pourtant, les Belges ont buté sur un bloc macédonien compact, bien décidé à préserver le nul et sa place de leader du groupe J. « C’est la performance que j’attendais, mais c’est effectivement un contre-résultat », a reconnu Rudi Garcia après la rencontre. « On a tout fait pour gagner. Il a manqué un peu d’adresse. On aurait pu jouer sans gardien ce soir, Thibaut Courtois n’a rien eu à faire. »

Mais pour la presse locale, le problème ne réside pas seulement dans le manque d’efficacité. « Je trouve que c’est Rudi Garcia qui a perdu deux points. Il n’a pas été bon aujourd’hui. Commencer avec un faux neuf (Trossard), c’était une erreur », a estimé Nordin Jbari sur la RTBF. Une analyse partagée par de nombreux observateurs, qui reprochent à l’ancien coach de l’OM de s’entêter dans un schéma sans véritable avant-centre.

“Il doit se reprendre de toute urgence”: les choix de Rudi Garcia n’ont pas du tout convaincu https://t.co/5UVimwA0Fz — Pierre Lejeune (@PierreL21999858) October 11, 2025

La presse belge impitoyable avec Garcia

Le sélectionneur a tenté de se justifier : « Si l’adversaire était resté derrière, Michy Batshuayi serait rentré. Mais ils ont ouvert un peu le jeu, donc j’ai choisi Loïs Openda. C’était le bon choix, j’aurais aimé qu’il marque. » Un raisonnement qui ne convainc pas tout le monde. « J’ai trouvé ça nul tout simplement. Pour le score final, mais aussi pour le coaching », a lâché Pieter-Jan Calcoen du Het Nieuwsblad, reflet d’un sentiment général dans le pays.

À trois jours d’un déplacement crucial au Pays de Galles, la pression monte sur Rudi Garcia. Une nouvelle contre-performance mettrait en péril la qualification de la Belgique et fragiliserait davantage la position du technicien français, déjà sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines.