Ex-OM : ça ne s’arrange pas pour De Zerbi !

Parti de l’OM en cours de saison pour plus tard rejoindre Tottenham, Roberto De Zerbi traverse un début de saison très compliqué en Premier League. Après le nul face à Everton (0-0), l’ancien coach marseillais se retrouve sous pression avec seulement deux points pris en quatre journées et aucun but inscrit par son équipe.

Tottenham n’avance toujours pas

Selon Foot Mercato, Tottenham pointe à une inquiétante 17e place de Premier League avec un bilan de deux nuls et deux défaites.

Le plus préoccupant reste peut-être l’inefficacité offensive des Spurs, qui n’ont toujours pas marqué le moindre but en championnat malgré un mercato particulièrement ambitieux. Le club londonien aurait dépensé près de 400 millions d’euros cet été, avec notamment les arrivées de Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Savinho ou encore Omar Marmoush.

Malgré ces renforts, les résultats ne suivent pas.

De Zerbi répond aux critiques

Après le 0-0 contre Everton, Roberto De Zerbi a tenté de défendre le travail de son équipe avec une sortie remarquée.

« En Italie, avec 2 clean sheets sur les 2 derniers matchs, je serais le meilleur entraîneur du monde. Non ? Qu’écrirait la Gazzetta dello Sport. Deux clean sheets. »

L’ancien entraîneur de l’OM a également insisté sur l’évolution de son équipe depuis son arrivée.

« Je suis arrivé la saison dernière, la merde était à ce niveau. C’était la merde. Maintenant, je m’explique, je suis désolé pour les résultats mais aujourd’hui nous avons joué en équipe. Aujourd’hui et contre Nottingham. »

Des déclarations qui ont beaucoup fait réagir en Angleterre, alors que De Zerbi apparaît déjà fragilisé par les résultats.

Pour l’ancien coach olympien, la pression va rapidement monter d’un cran puisque Tottenham doit désormais affronter Liverpool en milieu de semaine.