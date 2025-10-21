Ex OM : ça ne s’arrange pas pour Tudor !

L’aventure d’Igor Tudor à la Juventus Turin pourrait bien tourner court. L’ancien entraîneur de l’OM, arrivé sur le banc bianconero il y a seulement quelques semaines, se retrouve déjà sous une pression intense après la défaite inquiétante de la Juve sur la pelouse de Côme. Selon plusieurs médias italiens, le Croate joue tout simplement son avenir lors des prochains rendez-vous européens et nationaux.

La Juventus perd patience après Côme

Le CorSera confirme qu’Igor #Tudor est sur la sellette à la Juve après la défaite à Côme. Le technicien a eu un face à face glacial avec sa direction, il joue son poste face au Real et la Lazio cette semaine 🗞️ https://t.co/eA0lndmvqp pic.twitter.com/LldyAZyKG5 — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) October 20, 2025

D’après les informations du Corriere della Sera, Igor Tudor est désormais « sur la sellette » après ce revers embarrassant face à un promu. Le quotidien italien évoque un face-à-face glacial avec la direction turinoise, signe d’un climat interne tendu. Le coach croate aurait été convoqué pour une explication de texte avec ses dirigeants, qui n’auraient pas caché leur inquiétude sur le jeu et les résultats récents. Le Corriere précise que Tudor joue son poste cette semaine, avec deux rendez-vous cruciaux : la réception du Real Madrid en Ligue des champions et le déplacement à Rome pour affronter la Lazio.

🔴 Tuttosport : Igor #Tudor a jusqu’au derby face au Toro pour redresser la situation à la Juve et lui donner une identité. Voilà ce qui est ressorti de son rendez-vous avec Damien Comolli hier, Chiellini et Modesto étaient également présents 🗞️ pic.twitter.com/EKQJNjOeqk — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) October 21, 2025

Des tensions avec Comolli et un ultimatum clair

Le quotidien Tuttosport confirme la fragilité de la situation. Igor Tudor disposerait d’un ultimatum allant jusqu’au derby face au Torino pour redresser la barre et donner une véritable identité de jeu à son équipe. Le journal turinois révèle que cette décision a été actée lors d’une réunion entre Tudor et Damien Comolli, en présence de Giorgio Chiellini et François Modesto. Un rendez-vous qualifié de « tendu » par la Gazzetta dello Sport, qui évoque un rapport sérieusement dégradé entre Tudor et Comolli.

Pour l’ancien coach de l’Olympique de Marseille, la situation devient critique. Après avoir quitté le Vélodrome sur un bilan contrasté, Tudor semblait vouloir relancer sa carrière à Turin, son ancien club en tant que joueur. Mais la Juve, déjà contestée pour son manque de style et de résultats, pourrait bien tourner la page plus vite que prévu si les prochains matchs ne changent pas la dynamique.

Une chose est sûre : les jours d’Igor Tudor à la Juventus sont comptés, et les prochains rendez-vous s’annoncent décisifs pour l’avenir du technicien croate.