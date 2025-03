Ex OM : ça ne s’arrange pas pour Wahi !

Transféré de l’OM à l’Eintracht Francfort cet hiver pour un montant estimé à 26 millions d’euros, Elye Wahi peine à trouver ses marques en Bundesliga. Après quatre rencontres disputées, l’ancien attaquant du Montpellier HSC n’a toujours pas inscrit le moindre but ni délivré de passe décisive.

Opposé au Bayer Leverkusen ce samedi, Wahi a eu droit à sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs. Si l’attaquant de 22 ans s’est illustré en réalisant le sprint le plus rapide de la rencontre avec une pointe à 34,9 km/h, comme le rapporte Foot Mercato, il n’a pas réussi à se montrer décisif. Son entraîneur, Dino Toppmöller, a choisi de le remplacer à la 75e minute alors que Francfort s’inclinait lourdement 4-1 à domicile.

Certainement pas l’Elye auquel nous pouvons tous nous attendre

Après la défaite, le technicien allemand a tenu à relativiser la prestation de son jeune attaquant. « Ce n’était certainement pas l’Elye auquel nous pouvons tous nous attendre. Mais je pense que ce n’était pas si mal. Il serait injuste de le juger sur ce match aujourd’hui. Ce n’est pas la tâche la plus gratifiante pour un attaquant de devoir courir après le ballon contre Leverkusen. Il était néanmoins important pour lui d’être dans le onze de départ et d’entrer dans un certain rythme. »

Encore en phase d’adaptation, Wahi devra rapidement s’imposer pour justifier l’investissement consenti par Francfort et prouver qu’il peut être un atout majeur dans l’attaque allemande.