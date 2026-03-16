Ex OM : ça roule pour Azzedine Ounahi !

L’ancien milieu de l’Olympique de Marseille, Azzedine Ounahi, poursuit sa montée en puissance en Espagne. Transféré à Gérone l’été dernier, l’international marocain enchaîne les performances solides en Liga. Son évolution reste suivie de près par l’OM, qui dispose d’un pourcentage à la revente.

Un nouveau but en Liga pour Azzedine Ounahi

Parti de l’Olympique de Marseille lors du mercato estival pour rejoindre Gérone contre un montant estimé à 6 millions d’euros, Azzedine Ounahi continue de se distinguer en Liga. Ce week-end, le milieu offensif marocain a inscrit un nouveau but lors de la victoire 3-0 de son équipe face à l’Athletic Bilbao.

L’action est venue récompenser l’activité du joueur formé à Angers SCO. Après une remise spectaculaire en retourné de Claudio Echeverri, Azzedine Ounahi a conclu l’action qu’il avait lui-même initiée, permettant à la formation catalane de conforter son succès face au club basque.

Cette réalisation confirme la bonne dynamique de l’ancien joueur de l’OM, qui semble avoir trouvé un environnement favorable pour exprimer ses qualités techniques dans le championnat espagnol.

Des performances suivies par l’Olympique de Marseille

Avec ce nouveau but, Azzedine Ounahi affiche désormais un bilan de quatre buts et trois passes décisives toutes compétitions confondues cette saison avec Gérone. Des statistiques solides qui témoignent de sa progression depuis son arrivée en Espagne.

À Marseille, la trajectoire du milieu marocain continue d’être observée avec attention. Lors du transfert de Azzedine Ounahi vers le club catalan, l’Olympique de Marseille avait négocié une clause de 30 % sur une éventuelle plus-value à la revente.

Arrivé à l’OM en janvier 2023 en provenance d’Angers pour environ 8 millions d’euros, le joueur de 24 ans pourrait ainsi encore générer des retombées financières pour le club marseillais en cas de futur transfert.