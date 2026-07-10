Ex OM : ça s’est accéléré dans l’affaire Samir Nasri !

Ancien milieu de terrain de l’OM, Samir Nasri a été placé en garde à vue pendant une dizaine d’heures, jeudi, dans le cadre d’une information judiciaire portant notamment sur des faits présumés de blanchiment en bande organisée. Selon L’Équipe, qui s’appuie sur des informations du Parisien, l’ancien international français est ressorti libre dans la soirée, sans qu’aucune poursuite ne soit engagée à ce stade.

Une audition dans le cadre d’une information judiciaire

D’après L’Équipe, qui relaie les informations du Parisien, Samir Nasri, aujourd’hui consultant pour Canal+, a été entendu dans les locaux de la brigade de recherches et d’investigations financières (BRIF) de la police judiciaire parisienne.

Cette audition s’inscrit dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour importation de produits stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment d’importation de stupéfiants en bande organisée.

Selon L’Équipe, l’enquête vise principalement deux hommes présentés par Le Parisien comme des figures de ce dossier : Karim Berrebouh, narcotrafiquant marseillais incarcéré depuis 2021, et Olivier Sabbah, décrit comme l’un des piliers présumés du réseau de blanchiment des activités criminelles de Berrebouh.

Pourquoi Samir Nasri est entendu

Toujours selon L’Équipe, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille est concerné par le volet relatif au blanchiment en bande organisée en raison de son ancienne implication dans la gestion de la discothèque XS, située à Ivry-sur-Seine. L’ancien international français en était devenu l’un des actionnaires aux alentours de 2016.

Cette nouvelle garde à vue intervenait après une première mesure réalisée fin juin à Marseille, toujours dans le cadre de cette même enquête.

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Aucune poursuite à ce stade

Selon L’Équipe, la garde à vue de Samir Nasri a été levée jeudi soir sans qu’aucune poursuite judiciaire ne soit décidée contre l’ancien milieu de terrain de l’OM.

Le quotidien précise toutefois que l’ancien international français pourrait être convoqué ultérieurement dans le cadre de la procédure, notamment en vue d’une éventuelle mise en examen. À ce stade, aucune mise en examen n’a été prononcée et l’enquête se poursuit. Samir Nasri bénéficie de la présomption d’innocence.