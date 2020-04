Ex OM – Cana : « Deschamps m’a appelé, il m’a dit qu’il comptait sur moi… »

Nouvel extrait de notre interview avec Lorik Cana diffusée en direct ce vendredi soir ! L’ancien milieu défensif de l’OM nous a parlé de ses échanges avec Didier Deschamps avant son départ.

Ce vendredi, Mourad Aerts et Jean-Charles De Bono ont eu le plaisir de parler avec Lorik Cana, ancien joueur de l’Olympique de Marseille ! Lors de l’interview, l’international albanais nous a confié qu’il a eu Didier Deschamps au téléphone avant de quitter le club.

« On a échangé avec Deschamps. Dès que je suis parti après la fin de l’année, on s’est eu au téléphone. Moi j’étais en équipe nationale, je préparais un match contre le Portugal. Il m’a appelé, il m’a dit qu’il comptait sur moi, qu’il avait vraiment envie que je reste. Il me parlait tactique, ce qu’il voulait voir sur le terrain. Je lui ai dit que j’avais pris ma décision et j’avais fait en sorte, avant qu’il parte, que Pape Diouf travaille sur mon remplacement. Il avait déjà des envies de joueurs avec un fort caractère genre Diawarra, Mbia. J’avais fait en sorte que l’on travaille sur ma succession. C’était simplement une affaire d’hommes »

Lorik Cana – Source : Football Club de Marseille

