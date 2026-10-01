Ex-OM : Cascarino assure que Marseille ne s’est « toujours pas remis » de 1994

Tony Cascarino estime que la relégation administrative de l’OM en 1994 continue encore aujourd’hui à peser sur l’histoire du club. Dans une tribune publiée par The Times, l’ancien attaquant marseillais s’appuie sur son expérience pour mettre en garde Manchester City, actuellement sous la menace de lourdes sanctions en Angleterre.

« Marseille ne s’est toujours pas remis de sa relégation »

Tony Cascarino connaît bien les conséquences d’une relégation administrative. L’ancien international irlandais avait rejoint l’OM en 1994, précisément après la descente du club en deuxième division.

Dans The Times, il établit un parallèle avec la situation actuelle de Manchester City.

« Je connais la réponse parce que j’ai joué pour un club qui l’a vécue : Marseille. »

Cascarino ne réclame pas pour autant de traitement de faveur pour le club anglais. Il estime que si les faits reprochés justifient une relégation, la sanction doit être appliquée.

« Si la commission estime que les faits prouvés méritent une relégation en Championship ou plus bas, c’est ce qui doit arriver. »

Mais son constat sur l’OM est particulièrement fort.

« J’ai le sentiment que Marseille ne s’est toujours pas remis de sa relégation, et c’était il y a 32 ans. »

Une arrivée rendue possible par la descente de l’OM

Cascarino rappelle également les conditions très particulières de son arrivée à Marseille.

L’OM n’avait alors pas le droit de payer d’indemnités de transfert et avait dû se tourner vers des joueurs libres. C’est dans ce contexte que l’attaquant irlandais avait rejoint le club.

« Je n’ai rejoint Marseille en 1994 que parce que le club avait été relégué pour trucage de match. En plus d’avoir été envoyé en Ligue 2, le club n’avait pas le droit de payer de transferts. Ils ont donc recruté des joueurs libres comme moi. »

Il se souvient également de sa signature et de sa rencontre avec Rudi Völler.

« Je me rappelle être entré dans les bureaux du club pour signer mon contrat et avoir croisé Rudi Völler, qui partait dans l’autre sens. »

Malgré cette période très compliquée, Tony Cascarino a laissé une trace importante à Marseille avec 61 buts en 84 apparitions toutes compétitions confondues.

Une période qui a durablement marqué l’OM

La saison 1994-1995 ne représente qu’une partie des difficultés rencontrées par Marseille à cette époque. L’OM avait ensuite été interdit de remontée en première division en 1995, après un dépôt de bilan.

Cette période reste l’un des épisodes les plus marquants de l’histoire moderne du club.

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Pour Cascarino, l’exemple marseillais montre surtout qu’une relégation administrative peut avoir des conséquences bien au-delà d’une seule saison, y compris pour un club majeur.