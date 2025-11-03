Info Chrono
OM Actualités

Ex OM : Ce coach massacre l’OL et Corentin Tolisso !

Eric ROY (Entraineur Brest SB29) during the Ligue 1 Uber Eats match between Stade Brestois 29 and Montpellier Herault SC at Stade Francis Le Ble on January 14, 2024 in Brest, France. (Photo by Loic Baratoux/FEP/Icon Sport)

 

Le Stade Brestois a concédé un match nul 0-0 face à l’Olympique Lyonnais dimanche soir, lors de la 11ᵉ journée de Ligue 1. Si les Rhodaniens peuvent se satisfaire de ce résultat en infériorité numérique dès la 8ᵉ minute, les Bretons, eux, voient leur série de cinq matchs sans victoire se prolonger. Au coup de sifflet final, Éric Roy, ancien milieu de l’OM et aujourd’hui entraîneur de Brest, n’a pas caché sa frustration et a sévèrement critiqué l’adversaire et son joueur Corentin Tolisso.

 

Tolisso et l’OL dans le viseur de Roy

 

Le coach brestois a d’abord ciblé Jorge Maciel, l’adjoint de Paulo Fonseca : « J’ai déjà expérimenté ça quand il était entraîneur adjoint à Lille où il envoyait des ballons sur le terrain pour ralentir le jeu quand on partait en contre-attaque ou qu’on essayait de revenir au score », a-t-il déclaré, amer. Mais c’est surtout Corentin Tolisso qui a reçu les critiques les plus virulentes. Éric Roy a ironisé sur le temps passé par le milieu lyonnais au sol : « J’espère que Tolisso va bien par contre parce qu’il a dû rester au moins dix minutes par terre pendant tout le match. J’espère sincèrement qu’il va bien parce qu’il doit rejouer dans quatre jours et dans sept jours », a-t-il expliqué, pointant la stratégie de l’OL pour ralentir le jeu et préserver le point du nul.

L’attitude de Maciel et Tolisso pointée du doigt !

 

Du côté lyonnais, le match nul est perçu de manière positive. Dominik Greif, gardien de Lyon, a estimé que « prendre un point en infériorité dès la 7ᵉ minute, c’est positif ». De son côté, Rachid Ghezzal a confié devant les caméras : « On peut se contenter de ce point ». Le choix tactique de conserver le score a clairement été privilégié par l’équipe de Paulo Fonseca.

 


Pour Brest, en revanche, ce résultat aggrave la situation du club en bas de classement. Malgré une domination attendue à domicile, le Stade Brestois n’a pas réussi à décrocher la victoire et reste en manque de constance, comme le souligne Éric Roy. Le coach brestois a mis en lumière la frustration d’une équipe qui cherche encore ses repères cette saison et qui doit trouver des solutions pour relancer sa dynamique.

Le match nul 0-0 entre Brest et Lyon restera donc dans les mémoires pour les déclarations piquantes d’Éric Roy, qui n’a pas hésité à dénoncer le comportement tactique de l’OL et la mise en scène sur le terrain de Corentin Tolisso.

