Ex-OM : c’est déjà chaud pour Gattuso !

L’aventure de Gennaro Gattuso à la Lazio démarre dans un climat particulièrement tendu. Confronté aux difficultés financières du club romain et à un effectif encore incomplet, l’ancien entraîneur de l’OM vient surtout de subir une élimination très préoccupante en Coppa Italia face à Mantoue, pensionnaire de Serie B.

Une élimination humiliante dès le premier match officiel

Arrivé à la Lazio pour relancer sa carrière, Gennaro Gattuso doit déjà gérer une situation complexe. Le club italien reste soumis au principe du « solde nul » et doit réduire sa masse salariale avant de pouvoir véritablement avancer sur son recrutement.

Les départs de Mario Gila, Ivan Provedel et prochainement Alessio Romagnoli ont principalement permis de préserver l’équilibre financier. La Lazio s’est donc tournée vers des joueurs libres, avec notamment Danilho Doekhi et Alfonso Pedraza, alors que Gattuso attend toujours un défenseur central et un véritable avant-centre.

Mais c’est surtout le terrain qui vient d’accentuer la pression. Trois mois après avoir disputé la finale de la Coppa Italia contre l’Inter, la Lazio a été éliminée dès les 32es de finale par Mantoue (0-2), club de Serie B.

Devant seulement 5 528 spectateurs à l’Olimpico, les Romains ont dominé sans parvenir à se montrer suffisamment dangereux. Ruocco a ouvert le score avant que Cajazzo ne scelle la victoire de Mantoue dans le temps additionnel.

Gattuso : « C’est comme recevoir un coup de poing en plein visage »

Après la rencontre, l’ancien coach de l’OM n’a cherché aucune excuse et a assumé la responsabilité de cet échec.

« C’est un coup dur, je l’admets, c’est clair. C’est comme recevoir un coup de poing en plein visage. Maintenant, on passe à autre chose, j’assume mes responsabilités. On savait qu’on avait beaucoup de travail, mais on avance. Ça fait mal, on doit s’excuser. Il y a trois mois, on jouait une finale, ils sont en Serie B, mais on avance, c’est notre responsabilité. Les gars se donnent à fond, on doit progresser dans de nombreux domaines, on avance. Aujourd’hui, on cherche des excuses, on ne parle pas du mercato, on parle de qui était sur le terrain. C’est trop facile de parler du mercato et des absents. On assume et on verra ce qu’on peut faire dans les prochains jours. »

Avec un effectif encore incomplet et des finances qui limitent fortement les possibilités de recrutement, Gattuso doit désormais rapidement redresser la situation. La presse italienne évoque déjà une possible menace sur son poste, seulement deux mois après son arrivée et avant même le début de la Serie A. Pour l’ancien entraîneur marseillais, la pression est donc déjà maximale à Rome.