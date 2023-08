Ex OM : C’est le feu à Lyon… Laurent Blanc balance une nouvelle bombe !

L’instabilité continue à Lyon ! Après une préparation compliquée et un mercato semé d’embuche, le début de saison est aussi difficile. Pire, l’entraîneur menace presque de s’en aller.

Lyon a affronté ce samedi Montpellier et a perdu sur le score de 4-1. Outre le revers pris et le score peu glorieux, c’est l’attitude des Lyonnais qui parait problématique avec beaucoup d’agacement, peu de cohésion d’équipe et des gestes d’humeur qui ont valu un carton rouge à Alexandre Lacazette après un énorme coup donné.

Pas de rouge mérité selon Lacazette

« On a tous loupé notre match, donc il y avait beaucoup de déception. Beaucoup de faits de jeu m’ont énervé durant le match. J’ai pas encore revu, je sais pas si le rouge est mérité ? (…) Pour moi, juste un jaune aurait suffi. Mais je vais lancer la phrase bateau, il faut respecter la décision de l’arbitre. En tant que capitaine, je dois faire attention même si selon moi, il n’y a pas rouge. Il y a surtout la défaite qui fait mal », a même déclaré le capitaine après la rencontre en zone mixte.

« Il faut changer d’entraîneur » balance Laurent Blanc !

🤨 « Il faut changer d’entraineur. » Le sarcasme ou juste de la sincérité de la part du coach de l’@OL❓#OLMHSC pic.twitter.com/x2s7dBbBwu — Prime Video Sport France (@PVSportFR) August 19, 2023

Au micro de Prime Vidéo, le diffuseur de ce match, Laurent Blanc n’a pas été très bavard mais a balancé une nouvelle bombe sur son avenir. «Ce qu’il faut changer ? Il faut changer d’entraîneur. Si je veux partir ? Non, mais vous me demandez ce qu’il faut faire alors je vous dis qu’il faut peut-être changer d’entraîneur. Je serai un petit peu plus modéré par rapport à vos propos : si on a un effectif de qualité ce soir, alors l’effectif de Montpellier est de très très grande qualité » Après deux rencontres de Ligue 1, Lyon est bon dernier avec -4 de différence de buts et surtout 0 point.