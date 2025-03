Ex OM : C’est officiel pour Tudor !

La rumeur prenait de plus en plus d’ampleur ces derniers jours, mais cette foisci, c’est officiel. Igor Tudor vient d’être nommé nouvel entraîneur de la Juventus, succédant à Thiago Motta, remercié après une série de contre-performances.

L’élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions aura donc été de trop pour l’ancien technicien de Bologne, Thiago Motta, qui a donc été remercié ce dimanche par le club de la Vieille Dame qui a officialisé dans le même temps l’arrivée de l’ancien coach de l’OM, Igor Tudor.

Un retour aux sources pour Igor Tudor

Ancien défenseur central de la Juventus entre 1998 et 2007, Igor Tudor retrouve un club qu’il connaît bien. Après des expériences d’entraîneur en Croatie, en Grèce, en Turquie et de coach adjoint dans la Juventus d’Andréa Pirlo, il avait pris les rênes de l’Olympique de Marseille lors de la saison 2022-2023. Son style de jeu offensif et intense avait marqué les esprits en Ligue 1. Il avait amené l’OM à la 3ème place du championnat à l’issue d’une saison où la place de dauphin avait longtemps été occupée.

Igor Tudor è il nuovo allenatore della Prima Squadra Maschile. Bentornato, Igor! Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro. — JuventusFC (@juventusfc) March 23, 2025

Le technicien croate revient donc à la Juventus avec la lourde tâche de redresser la situation sportive du club turinois afin d’obtenir une qualification en Ligue des champions pour la saison prochaine.

a lire aussi : Mercato OM : L’OM inflexible sur Balerdi ?