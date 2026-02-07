Ex OM : Chris Waddle est cash concernant le pari Endrick à Lyon !

Ancien joueur emblématique de l’OM, Chris Waddle a livré son analyse sur la signature d’Endrick à l’Olympique Lyonnais lors d’un entretien accordé à MadeInFOOT. L’ex-international anglais évoque un choix de carrière stratégique pour le jeune Brésilien, dans un contexte qu’il juge plus favorable à sa progression.

Passé par l’Olympique de Marseille entre 1989 et 1992, Chris Waddle reste attentif à l’actualité du football français. À 65 ans, l’ancien milieu offensif, qui a porté le maillot olympien à 140 reprises toutes compétitions confondues, s’est exprimé sur l’arrivée d’Endrick à l’Olympique Lyonnais, officialisée durant le mercato hivernal.

Chris Waddle lucide sur le contexte du départ du Real Madrid

Dans cet entretien, Chris Waddle a tenu un discours sans détour sur la situation du jeune attaquant de 19 ans, formé au Brésil et passé par le Real Madrid. « Il faut être honnête : s’il s’était imposé au Real Madrid, il ne serait pas à Lyon aujourd’hui », a-t-il expliqué à MadeInFOOT, rappelant la forte concurrence et les attentes très élevées entourant le joueur.

Selon l’ancien joueur de l’OM, ce transfert en Ligue 1 représente un pari assumé, mais potentiellement bénéfique pour la carrière d’Endrick, en quête de temps de jeu et de continuité.

Un environnement lyonnais jugé plus propice à la relance

Chris Waddle estime que l’Olympique Lyonnais peut offrir à Endrick un cadre plus stable et moins exposé médiatiquement. « Lyon peut lui offrir un environnement plus calme, sans la pression permanente », a-t-il ajouté, soulignant l’importance de la régularité pour un joueur aussi jeune.

Sur le terrain, le Brésilien affiche déjà des statistiques encourageantes avec cinq buts et une passe décisive en cinq rencontres sous le maillot lyonnais. Des performances qui renforcent sa crédibilité en vue d’un retour dans les plans de la Seleção, avec en ligne de mire le Mondial 2026, et qui expliquent la confiance affichée par l’ex-Marseillais quant à sa capacité à se relancer durablement en Ligue 1.