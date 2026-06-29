Ex OM : Daniel Riolo ne mâche pas ses mots concernant Marcelo Bielsa !

Éliminé dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 avec l’Uruguay, Marcelo Bielsa fait l’objet de nombreuses critiques. Sur RMC, Daniel Riolo a livré une analyse très tranchée du technicien argentin, dont le passage à l’OM continue de marquer les esprits.

Daniel Riolo distingue l’influence de Bielsa de son palmarès

L’élimination de Marcelo Bielsa à la tête de l’Uruguay, après une défaite face à l’Espagne (0-1), a ravivé le débat autour de l’héritage du technicien argentin. L’Uruguay a quitté la compétition dès la phase de groupes, sans la moindre victoire, dans un contexte marqué par des tensions internes et de fortes critiques autour de son management.

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Dans l’émission After Foot sur RMC, Daniel Riolo a livré son analyse du profil de l’ancien entraîneur de l’OM. Le journaliste estime que l’image de Marcelo Bielsa a souvent été mal interprétée au fil de sa carrière. « Je crois qu’on s’est toujours trompé sur ce qu’était Bielsa. Ce n’est pas un entraîneur pour gagner, c’est un peu maître Yoda. Par ses idées et principes, il a inspiré énormément d’entraîneurs pendant des années. Vous ne trouverez pas un grand technicien aujourd’hui qui dira du mal de Bielsa. »

Un héritage tactique reconnu, mais des limites selon le journaliste

Pour Daniel Riolo, l’influence de Marcelo Bielsa sur le football moderne reste considérable, même si ses méthodes ne débouchent pas systématiquement sur des résultats sportifs. « C’est une sorte de maître qui arrive avec ses idées sur le jeu et sur le foot, mais ça ne veut pas dire que lui-même réussit toujours à les mettre en application. Il crée des belles histoires, et parfois, il crée des catastrophes et des drames… Parce que les mecs ne veulent pas marcher avec lui, parce que sa rigidité fait que ça ne colle pas », a-t-il expliqué durant l’émission.

Le journaliste a conclu avec un jugement encore plus sévère sur la capacité de Marcelo Bielsa à s’adapter au football actuel. « Ce n’est pas un entraîneur moderne, je ne pense pas qu’il soit fait pour les joueurs actuels. Il a été copié et a inspiré une tonne d’entraîneurs. Maintenant, qu’il soit dépassé et fini, oui ».

Ces déclarations interviennent quelques jours après l’élimination de l’Uruguay, un tournoi au terme duquel Marcelo Bielsa a lui-même assumé la responsabilité de l’échec de sa sélection, estimant ne « rien laisser au football uruguayen » en raison de l’absence de résultats.