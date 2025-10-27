Ex OM : Daniel Riolo prend la défense d’Habib Beye et pointe les responsables à Rennes !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le journaliste Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots à propos de la situation actuelle du Stade Rennais et de son entraîneur Habib Beye, ancien joueur de l’OM. Alors que le club breton traverse une période difficile en Ligue 1, avec seulement deux victoires en neuf matchs, l’éditorialiste de RMC a tenu à défendre le technicien franco-sénégalais, estimant que le problème vient d’ailleurs.

Riolo dénonce un manque de soutien et des erreurs de casting

Dans “l’After Foot”, Daniel Riolo s’est montré très critique envers la direction et les cadres rennais. “Majoritairement, le paysage du football dit toujours que c’est la faute de l’entraîneur. Les joueurs ne sont jamais responsables de rien.” a-t-il lancé, rappelant que Beye n’est pas le premier coach à souffrir du contexte à Rennes.

Le journaliste a pointé du doigt la succession d’entraîneurs sur le banc breton : “Rennes a changé trois entraîneurs en un an (Julien Stéphan, Jorge Sampaoli et Habib Beye). Donc quand tous les gens tirent à vue sur Habib Beye…” ironise-t-il. Une instabilité chronique qui, selon lui, révèle des dysfonctionnements bien plus profonds au sein du club.

Riolo s’en est également pris au président Arnaud Pouille, qu’il accuse d’avoir importé des joueurs surpayés en provenance du RC Lens. “Il y a une direction qu’on ne comprend pas, un président qu’on n’entend jamais… Arnaud Pouille a fait venir tous ses potes lensois à qui il a donné des salaires astronomiques. Est-ce que ces gens-là sont performants ?” a-t-il questionné, citant Brice Samba, Przemyslaw Frankowski ou encore Seko Fofana.

“Si vous ne soutenez pas Beye, pourquoi vous ne le virez pas ?”

🎙️ Le coup de gueule de @DanielRiolo après la nouvelle contre-performance du Stade Rennais. pic.twitter.com/66issbzfqz — After Foot RMC (@AfterRMC) October 26, 2025



Pour Riolo, la responsabilité de la direction est flagrante. “Seko Fofana qui touche 500.000 euros par mois pour être archi bidon depuis des mois… Ce n’est pas la faute de Beye mais celle d’Arnaud Pouille qui l’a gavé !” dénonce-t-il, regrettant que le coach rennais ne puisse pas faire de vrais choix sportifs. “Beye n’est pas encore un grand coach qui a la liberté de faire totalement ce qu’il veut. Quand il y a des mecs avec des gros salaires, ce n’est pas évident de les sortir.”

L’éditorialiste a conclu sur un constat amer : “Qu’on vienne me dire que les joueurs ne sont responsables de rien ? Et la présidence qui n’a pas dit un mot depuis le début de la saison pour soutenir son coach ? Pourquoi ? Si vous ne soutenez pas Beye, pourquoi vous ne le virez pas ?”

En pleine crise, le Stade Rennais (10e de Ligue 1, 11 points) tentera de réagir mercredi soir sur la pelouse de Toulouse. Mais pour Daniel Riolo, une chose est sûre : tant que le club ne fera pas son autocritique en interne, Habib Beye risque de payer pour des fautes qui ne sont pas les siennes.