Ex OM : De Zerbi déjà visé par plusieurs clubs (et pas des moindres…)

À peine son départ de l’Olympique de Marseille officialisé, Roberto De Zerbi pourrait rebondir en Premier League, où plusieurs clubs anglais surveilleraient de près sa situation. Son profil, déjà bien connu outre-Manche pour son passage à Brighton, suscite l’intérêt alors que des entraîneurs sont ou seront prochainement recherchés.

De Zerbi, un départ acté après une saison contrastée à l’OM

L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi ont annoncé leur séparation « d’un commun accord », effective immédiatement, après la lourde défaite 5-0 concédée face au Paris Saint-Germain en Ligue 1 dimanche dernier.

Arrivé en juin 2024, l’entraîneur italien avait guidé l’OM vers une deuxième place en Ligue 1 lors de la saison 2024-2025, marquée par un jeu ambitieux et offensif.

Mais l’exercice 2025-2026 s’est révélé nettement plus compliqué, avec notamment une élimination prématurée en Ligue des champions et une série de contre-performances en championnat, dernier élément avant la décision de séparation prise par la direction marseillaise.

Des pistes en Angleterre pour l’Italien

Libre de tout contrat, Roberto De Zerbi est déjà courtisé en Premier League. Selon plusieurs médias britanniques dont Talksport, son nom circule notamment comme une option pour Manchester United, qui a récemment nommé Michael Carrick entraîneur intérimaire après le licenciement de Ruben Amorim et qui réfléchira à un coach permanent cet été.

C’est officiel : De Zerbi Quitte l’OM ! Le Communiqué de l’OM :

L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d’un commun accord.

À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes… pic.twitter.com/2fYYwp2ngL — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 11, 2026



Toujours d’après les mêmes sources, d’autres clubs anglais pourraient s’intéresser à De Zerbi en cas de mouvements au sein de leur staff. Tottenham Hotspur est cité comme un club pouvant se tourner vers le technicien italien si un changement de coach se concrétise.

Son passage réussi à Brighton & Hove Albion entre 2022 et 2024, qui l’a établi comme un entraîneur capable de proposer un football offensif dans le championnat anglais, explique en partie son attractivité actuelle sur le marché.

Pour l’heure, aucune offre officielle n’a été confirmée et aucune nomination n’a été actée. Les prochains jours, jusqu’au marché des transferts d’été, devraient être déterminants pour le futur de Roberto De Zerbi, très sollicité après son départ de l’OM.