Ex OM : débuts compliqués pour Roberto De Zerbi, situation déjà inquiétante !

Pour sa première sur le banc de Tottenham, Roberto De Zerbi s’est incliné face à Sunderland (1-0). Une défaite lourde de conséquences, qui plonge immédiatement les Spurs dans la zone de relégation.

À peine parti de Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi a déjà repris du service. L’entraîneur italien, nommé récemment à la tête de Tottenham Hotspur pour succéder à Igor Tudor, faisait ses débuts officiels ce dimanche lors de la 32e journée de Premier League. Une première qui s’est soldée par une défaite préoccupante.

Un premier match sous pression pour De Zerbi

Avant le coup d’envoi, Tottenham occupait la 17e place du classement, juste au-dessus de la zone rouge. Le déplacement sur la pelouse de Sunderland AFC représentait déjà un tournant dans la lutte pour le maintien.

Sur le terrain, les Spurs n’ont pas réussi à inverser la tendance. Malgré quelques séquences de possession, les Londoniens ont été dominés dans l’impact et l’efficacité. Le match s’est joué sur un unique but inscrit à la 61e minute par Nordi Mukiele, ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui a profité d’un manque de rigueur défensive.

Tottenham bascule dans la zone rouge

Cette défaite (1-0) n’est pas anodine. Elle fait basculer Tottenham à la 18e place, synonyme de relégation à l’issue de la journée. Un signal d’alerte immédiat pour Roberto De Zerbi, dont la mission principale reste le maintien en Premier League.

Pour l’ancien coach de l’Olympique de Marseille, le chantier s’annonce conséquent. Arrivé dans un contexte d’urgence, il doit rapidement insuffler une dynamique positive à un groupe en difficulté. Ce premier revers illustre les défis qui l’attendent dans un championnat réputé pour son exigence.

Le calendrier à venir et la réaction de l’effectif seront désormais scrutés de près, alors que Tottenham s’enfonce un peu plus dans la crise sportive.