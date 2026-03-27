Ex OM : des nouvelles rassurantes concernant Toifilou Maoulida !

Victime d’un malaise il y a une dizaine de jours, Toifilou Maoulida voit son état de santé évoluer positivement. Le FC Metz a donné des nouvelles rassurantes de l’ancien joueur de Olympique de Marseille dans un communiqué officiel publié ce jeudi.

Une évolution encourageante après l’alerte

Le 15 mars dernier, lors d’un match U17 disputé à Torcy, Toifilou Maoulida avait été victime d’un malaise nécessitant une prise en charge immédiate par les secours. L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, aujourd’hui entraîneur des U17 Nationaux du FC Metz, avait alors été transporté à l’hôpital pour y subir des examens.

Dans un communiqué officiel publié sur son site, le club messin a tenu à rassurer sur la situation de son éducateur : « Lors du match de championnat U17 disputé le dimanche 15 mars à Torcy, Toifilou Maoulida, éducateur au Centre de formation du FC Metz, a été victime d’un malaise. Pris en charge rapidement par les secours, il a été transporté à l’hôpital afin d’y subir des examens de contrôle. L’évolution encourageante de son état de santé l’amène aujourd’hui à aborder sa phase de rééducation avec un mental d’acier pour retrouver dès que possible ses jeunes joueurs. »

Le soutien du football français

Le communiqué précise également que le FC Metz et Toifilou Maoulida ont tenu à remercier l’ensemble des acteurs présents lors de l’incident : « Le FC Metz et Toifilou tiennent à remercier chaleureusement le club de Torcy, les officiels de la FFF, les services de secours, les dirigeants et membres du staff U17 et toutes les personnes présentes pour leur réactivité et leur professionnalisme ainsi que celles et ceux ayant manifesté, de près ou de loin, leur soutien et leurs encouragements. »

Passé par l’Olympique de Marseille entre 2006 et 2007, Toifilou Maoulida reste une figure connue du football français. Cette évolution positive constitue une nouvelle rassurante pour l’ensemble du monde du football, alors que l’ancien attaquant entame désormais une phase de rééducation avec l’objectif de retrouver rapidement son groupe.