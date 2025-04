Ex OM : Désaccord entre Samir Nasri et Bertrand Latour concernant Mbappé !

Le Real Madrid a lourdement chuté mardi sur la pelouse de l’Emirates Stadium, battu 3-0 par Arsenal en quart de finale aller de la Ligue des champions. Dominés physiquement et tactiquement, les Merengue n’ont jamais semblé en mesure de rivaliser avec le club londonien. Seul Thibaut Courtois, impérial dans ses buts, a évité une défaite encore plus sévère.

En attaque, Kylian Mbappé, titularisé à la pointe de l’attaque madrilène, a traversé la rencontre sans véritablement peser. Peu servi, souvent obligé de décrocher, le capitaine des Bleus n’a pas trouvé de solutions face au bloc compact des Gunners.

Sur le plateau du Canal Champions Club, cette prestation a divisé les deux consultants Samir Nasri et Bertrand Latour. L’ancien international tricolore a tenu à défendre le joueur du Real Madrid. « C’est lui, le joueur le plus en jambes chez les attaquants. C’est lui le meilleur des quatre devants. Mais ce que je ne comprends pas, c’est le plan de jeu du Real Madrid. A 2-0, ils étaient encore dans leur camp, ils n’ont pas été presser. Et ça, on ne peut pas l’imputer à Mbappé. C’est son équipe, elle est devant son but à camper. Ils ne font pas le pressing », a-t-il expliqué.

Nasri pointe du doigt le milieu de terrain du Real !

“Ce n’est pas de la faute de Mbappé si son équipe est restée devant son but à camper” 🤐 L’analyse de Samir Nasri sur la prestation du Real Madrid et de l’attaquant français 👀#ARSRMA | #UCL pic.twitter.com/l8LMsk5vui — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 8, 2025



Bertrand Latour, pour sa part, a estimé que Mbappé devait être davantage mis en cause dans l’analyse de la défaite. « Le pressing, tu ne peux pas le faire avec Mbappé. Il ne le fait pas en équipe de France, on a le même problème », a-t-il déclaré, avant de pointer une occasion manquée en première période. « Il se crée une occasion mais il la rate. Le constat est là », a-t-il souligné, ajoutant : « Contre l’Atletico, il n’avait pas d’espace et là, il a des espaces mais il ne marque pas. Et c’était déjà le cas avec l’équipe de France. »

Cet échange illustre les interrogations autour du rôle et du rendement de Kylian Mbappé dans les grands matchs européens. À l’approche du match retour, les attentes autour de l’attaquant français restent élevées, mais les débats persistent sur son implication défensive et son efficacité offensive.