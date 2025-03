Ex OM : Deschamps se fait dézinguer par les médias !

L’équipe de France s’est inclinée 2-0 face à la Croatie en quart de finale aller de la Ligue des Nations, jeudi soir à Split. Un résultat qui a suscité de vives critiques, tant sur le niveau de jeu des Bleus que sur les choix de Didier Deschamps.

Dès l’entame, les Bleus ont souffert face à une sélection croate dominatrice, portée par Luka Modric et Ivan Perisic. Malmenés, les Français ont concédé un pénalty, arrêté par Mike Maignan, mais n’ont jamais su réagir. Le premier but croate est survenu en première période, inscrit par Ante Budimir. En difficulté dans tous les compartiments du jeu, les Tricolores n’ont pas su inverser la tendance et ont encaissé un second but de Perisic en seconde mi-temps.

La presse française n’a pas été tendre avec cette prestation. « L’horrible performance des Bleus », titre Le Parisien, qui ajoute : « Le consentement avec lequel les Bleus ont accepté de se faire ouvrir, matraquer et perforer par les Croates aura flirté avec une forme de scandale. »

Un secteur offensif inoffensif

Si la défense a semblé en grande difficulté, l’attaque française n’a guère fait mieux. Le trio Dembélé-Mbappé-Kolo Muani a manqué d’inspiration. L’Equipe parle d’une « sortie ratée » et pointe du doigt une animation offensive inefficace. « Emportée par une première période d’une faiblesse terrifiante et un système raté, l’équipe de France n’a pas été capable de revenir dans le match. »

Deschamps sous le feu des critiques

Les choix tactiques de Didier Deschamps sont au centre des débats. Son schéma avec Dembélé en soutien de Mbappé et Kolo Muani n’a pas fonctionné. RMC Sport n’a pas épargné le sélectionneur, Daniel Riolo critiquant notamment la composition du milieu de terrain : « Rabiot à l’OM est bon mais il ne joue pas à ce poste-là. Guendouzi ne joue pas non plus exactement dans ce système. »

Le Figaro s’inquiète de l’attitude du coach français : « Messieurs les Bleus, monsieur Deschamps : réveillez-vous ! (…) Le ton est monocorde. Les réponses sont convenues (‘on va tout faire pour gagner la deuxième manche’). »

Face à ces critiques, Didier Deschamps et son équipe devront réagir rapidement pour le match retour au Stade de France. Un défi crucial pour espérer poursuivre l’aventure en Ligue des Nations.