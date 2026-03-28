Ex OM : Di Meco pas du tout convaincu par cette nouvelle règle !

La mise en place de pauses fraîcheur systématiques lors de la Coupe du monde 2026, testée lors de France–Brésil (2-1), suscite de vives réactions. Parmi elles, celle d’Éric Di Meco, ancien de l’OM, qui dénonce une transformation du jeu dictée par des logiques extérieures au terrain.

Une évolution du football qui divise

Le match amical entre la France et le Brésil, disputé à Foxborough, a servi de laboratoire pour une nouveauté appelée à s’installer durablement : deux pauses fraîcheur par match, une dans chaque période, dès la 22e minute. Et ce, indépendamment des conditions climatiques, alors que la rencontre s’est jouée sous 13 degrés au Gillette Stadium.

Ces interruptions de trois minutes ne répondent donc plus uniquement à des impératifs physiques. Elles ouvrent également la porte à des enjeux économiques, notamment pour les diffuseurs, qui pourront y insérer des séquences publicitaires. Une évolution qui accompagne la mutation du football vers un spectacle globalisé, mais qui suscite des critiques.

Éric Di Meco alerte sur une perte d’identité

Intervenant dans le Super Moscato Show sur RMC, Éric Di Meco a exprimé son opposition à cette mesure. L’ancien joueur de l’OM a insisté sur l’impact de ces coupures sur la nature même du football : “On a un sport de deux fois 45 minutes où la dimension athlétique peut faire plier un match”.

Selon lui, ces pauses viennent s’ajouter aux interruptions déjà fréquentes liées au VAR, modifiant profondément le rythme du jeu. Il y voit une rupture avec les fondamentaux d’un sport historiquement structuré autour de la continuité et de l’endurance.

L’ancien international français a également souligné une dimension culturelle : “Nous, on n’est pas habitué à faire quatre quarts-temps comme au basket”.

Enfin, il rejette l’argument selon lequel ces pauses permettraient aux entraîneurs d’ajuster leurs consignes en direct : “Alors mettons des oreillettes comme dans le cyclisme!”

Une prise de position qui illustre les inquiétudes croissantes autour de l’évolution du football moderne, entre exigences sportives et impératifs commerciaux.