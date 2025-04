Ex OM : Di Meco pousse un gros coup de gueule contre Labrune !

En pleine crise des droits TV avec DAZN, Vincent Labrune est sous le feu des critiques. Présent à Birmingham pour PSG–Aston Villa, le président de la LFP a déclenché la colère d’Éric Di Meco, qui s’est emporté sur RMC face à une absence jugée incompréhensible en plein bras de fer pour l’avenir du football français.

La crise des droits TV en Ligue 1 prend une tournure polémique. Alors que DAZN refuse de payer une partie des sommes dues à la LFP, mettant en péril l’équilibre financier du football français, le président de la Ligue, Vincent Labrune, est pointé du doigt pour sa présence en Angleterre lors du quart de finale de Ligue des champions entre le PSG et Aston Villa.​ Sur RMC, dans le « Super Moscato Show », l’ancien international Éric Di Meco n’a pas mâché ses mots :​

Le président de la Ligue est en train de se faire bronzer en Angleterre ?!

“Vous vous rendez compte qu’il y a une négociation pour la survie du football français, et le président de la Ligue est en train de se faire bronzer en Angleterre ?!” Cette déclaration fait écho aux critiques récurrentes sur les liens entre Labrune et Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG.Déjà accusé de proximité avec le dirigeant qatari, Labrune avait dû se défendre en février dernier, affirmant ne pas être “inféodé” à Al-Khelaïfi et rappelant avoir mis fin au contrat de beIN Sports pour les droits internationaux en 2023.

Pour rappel, DAZN avait été choisi comme principal diffuseur de la Ligue 1 pour 400 millions d’euros par an, mais son refus de payer une échéance met en péril les finances des clubs. La LFP envisage désormais de rompre le contrat avec DAZN et de créer sa propre chaîne.Dans ce contexte, l’absence de Labrune des négociations cruciales et sa présence au match du PSG sont perçues comme un mauvais signal par plusieurs acteurs du football français.​