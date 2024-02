Ex OM : Di Meco prend un énorme pari concernant Zidane !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Eric Di Meco est le spécialiste des paris dangereux. Il avait déjà dû manger un rat après avoir fait un pari sur l’ancien latéral de l’OM Azpi, il vient d’en faire un autre sur Zidane…

Eric Di Meco avait été obligé de manger un rat sur les ondes de RMC concernant César Azpilicueta. « Quand il est arrivé à l’OM, Jean-Claude Dassier nous a annoncé qu’il était le futur latéral droit de l’Espagne. Si c’est le cas, je mange un rat ». Il a récidivé hier concernant Zidane et la Juve. « Si Zizou fait gagner la Ligue des champions, dans les quatre ans qui arrivent, à la Juve, c’est pas un rat que je mange, c’est un castor ! Guardiola quand il arrive à City, c’est un club de losers, il a construit, pour gagner la Ligue des Champions il faut un moment. Donc Zizou gagner la Ligue des Champions en deux ans… »

Si Zidane fait gagner la Ligue des Champions à la Juve dans les 4 ans… Di Meco mange un castor !

L’Olympique de Marseille s’est séparé de Gennaro Gattuso et a récupéré Jean-Louis Gasset à ce poste. Après le départ du coach italien, on aurait pu imaginer que Jean-Pierre Papin puisse prendre sa place sur le banc. Pour Eric Di Meco, il est très heureux d’être coach de la réserve et ne serait pas vraiment apprécié par le vestiaire de l’OM.

Je ne suis pas sûr qu’il ait bonne presse dans le vestiaire.

« D’abord, je pense que JPP est fait pour être sur le terrain. Ce poste de conseiller… Il est encore joueur, il peut montrer aux gamins ce qu’il faut faire devant le but, c’est son plaisir. Je l’ai eu récemment au téléphone, il est épanoui. Il s’éclate, il a pris une équipe de jeunes avec un entraîneur qui était parti. Il explique que c’était un moyen pour lui de revenir. Il s’éclate parce qu’il voit que ses gamins progressent. C’est rigolo parce que j’ai quelqu’un de mon entourage qui va voir souvent la réserve jouer et qui m’en a parlé. On m’a dit qu’il a transformé l’équipe. Il va sûrement les maintenir. Son boulot c’est d’arriver à sortir 2/3 gamins à sortir et aller dans le groupe pro. Peut-être qu’il ira plus haut s’il a la possibilité mais pourquoi dévaloriser le poste de formateur d’un club comme l’OM où tu fais monter les gamins en pro? Quand je le voyais avec son costume dans la tribune, ça me faisait de la peine ! (…) Il a dit un jour que les mecs ne travaillaient pas assez devant le but. Ça n’avait pas plu au coach ni au vestiaire, explique Di Meco sur RMC. Je ne suis pas sûr qu’il ait bonne presse dans le vestiaire. Mais attention, c’est moi qui le dit ça ! »