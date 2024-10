Ex OM : Dimitri Payet dévoile le nom de cette énorme star qui « rêverait de jouer au Vélodrome » !

Dans un entretien accordé à France Bleu Provence, Dimitri Payet a donné le nom d’un joueur qui rêverait d’évoluer sous les couleurs de l’OM.

Ancien international français, Dimitri Payet a côtoyé de grands noms du football tricolore. L’ancien numéro 10 de l’OM a gardé un fort attachement à Marseille et a récemment été questionné par France Bleu Provence sur le Vélodrome qui fait rêver tant de joueurs. Il révèle qu’Antoine Griezmann a toujours voulu jouer à l’OM !

« Est-ce que des adversaires ou des amis d’autres équipes m’ont déjà parlé du Vélodrome ? Oui souvent. Que ce soit dans ma carrière ou en sélection. Beaucoup ne peuvent pas venir parce qu’ils sont dans des clubs, disons, plus huppés, mais qui rêveraient de jouer au Vélodrome. La première personne qui me vient à l’esprit, c’est Grizou. Il a toujours dit qu’il voulait jouer à l’OM, que le Vélodrome pour lui… Et à chaque fois qu’on y allait avec la sélection, il était le plus heureux », a déclaré l’ancien capitaine de l’OM.

Pour Payet, « cela pourrait le transformer en un joueur totalement différent »

Dimitri Payet a commenté l’adaptation de Guendouzi à ce nouveau poste dans une interview accordée à L’Équipe. Il a déclaré : « S’il a été placé à ce poste, c’est qu’il en a les capacités. Je l’ai toujours vu comme un milieu relayeur, et c’est là qu’il excelle vraiment. Lors de son entrée contre Israël, il a apporté une énergie incroyable, et les buts ont suivi. Cela ne m’a pas surpris. »

Payet a également souligné l’importance de l’efficacité offensive de Guendouzi : « S’il commence à marquer, cela pourrait le transformer en un joueur totalement différent, car il a un excellent sens du jeu. » Il a rappelé ses expériences à l’Olympique de Marseille, où l’accent était mis sur sa finition : « Il a progressé, mais il reste encore à travailler, par exemple à la pétanque. (Rires.) »