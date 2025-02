Ex OM : Drôles de retrouvailles entre Gigot et Correa !

Il y avait beaucoup d’anciens joueurs de l’OM sur le terrain de Giuseppe Meazza à l’occasion du quart de finale de Coupe d’Italie entre l’Inter et la Lazio. En effet, deux anciens joueurs de l’OM étaient titulaire côté Lazio (Guendouzi et Gigot) alors que Tavares est entré en jeu puis Correa !

L’Inter Milan s’est imposé face à la Lazio (2-0) en quart de finale de la Coupe d’Italie, validant son billet pour un derby en demi-finale contre l’AC Milan. Après un superbe but d’Arnautovic en première période, les Nerazzurri ont fait le break grâce à un penalty transformé par Calhanoglu. La Lazio, pourtant entreprenante, a manqué d’efficacité, trouvant notamment la transversale sur une tentative de Pedro. Malgré leurs efforts, les Romains n’ont jamais réussi à inquiéter sérieusement une Inter bien en place.

A lire : OM : L’étonnante explication de Di Meco !

Faute de Gigot sur Correa, l’Inter s’impose 2-0 !

⚽️🇮🇹 L’Inter fait le break, Hakan Calhanoglu vient convertir un penalty sifflé sur cette faute de Gigot Suivez la rencontre sur L’Équipe live foot > https://t.co/mK0Cb23Chi pic.twitter.com/d2b3lYrSHp — L’ÉQUIPE (@lequipe) February 25, 2025



Ce match a aussi marqué les retrouvailles entre deux anciens Marseillais, Samuel Gigot et Joaquín Correa. Le défenseur français s’est distingué malgré lui en concédant un penalty après avoir bousculé l’Argentin dans la surface (74′). Cette faute a scellé le sort de la rencontre, offrant à l’Inter un avantage décisif. Correa, entré en cours de jeu, aurait même pu inscrire un troisième but en fin de match, mais son tir a été contré in extremis par Nuno Tavares. Une soirée contrastée pour les ex-Olympiens, entre frustration et soulagement.