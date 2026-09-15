Ex OM : Dugarry détruit De Zerbi après son début de saison catastrophique à Tottenham

Roberto De Zerbi traverse une période très compliquée à Tottenham. Dix-septièmes de Premier League avec seulement deux points après quatre journées et toujours aucun but inscrit, les Spurs inquiètent malgré un mercato colossal. Sur RMC Sport, Christophe Dugarry n’a pas épargné l’ancien entraîneur de l’OM.

« Le braquage qu’il fait, sans la cagoule »

Après le nul face à Everton (0-0), De Zerbi avait tenté de défendre son bilan en mettant notamment en avant les deux clean sheets consécutifs de son équipe. Une sortie qui a fortement agacé Christophe Dugarry.

« Il a signé cinq ans, le braquage qu’il fait, sans la cagoule. C’est un truc de fou ! Et là, c’est toutes les semaines en Angleterre qu’ils te payent donc tu peux y aller. C’est magnifique ce qu’il fait. »

Le champion du monde 1998 remet aussi en question la réputation dont bénéficie l’ancien coach marseillais.

« Je n’ai jamais compris ce que c’était son véritable niveau à ce monsieur. On m’explique qu’il a bien marché à Brighton, à Sassuolo et je ne sais plus où. Pour moi, ce n’est pas une référence absolue pour entraîner des grands clubs, il a eu sa chance. Pour l’instant, il a du mal à la saisir. »

« Il est totalement à l’ouest »

Dugarry s’est montré encore plus sévère concernant la communication de De Zerbi depuis son arrivée en Angleterre.

« Les déclarations qu’il a faites sur les uns, sur les autres, il est totalement à l’ouest ce monsieur. C’est ahurissant d’avoir si peu de lucidité sur ce que tu dis. Il n’y a personne autour de lui qui va lui dire : “Mais tais-toi !” ? Il est totalement perché. »

Le contexte est particulièrement tendu à Tottenham. Malgré près de 370 millions d’euros dépensés sur le mercato, les Spurs n’ont toujours pas remporté le moindre match de Premier League cette saison.

Ancien entraîneur de l’OM, De Zerbi se retrouve donc déjà sous une forte pression en Angleterre, et les critiques commencent sérieusement à s’accumuler autour de lui.