Ex OM : Duje Caleta-Car, la faute étonnante qui donne penalty… et qui fait parler en Espagne !

Mercredi soir, lors de la Coupe du Roi, l’ancien défenseur de l’ OM , désormais à la Real Sociedad, a été au cœur d’une scène inhabituelle qui a offert un penalty à Alavés dans une confrontation qui s’est finalement soldée par la qualification de son équipe.

Une action qui tourne mal pour Caleta-Car

Lors des quarts de finale de la Coupe du Roi, Duje Caleta-Car s’est rendu coupable d’une faute surprenante aux abords de sa surface, qui a conduit l’arbitre à désigner le point de penalty en faveur d’Alavés. Selon les images et les comptes rendus de l’évènement, l’ancien joueur de l’OM a tiré le maillot de l’attaquant adverse dans la surface, une action jugée irrégulière après intervention de l’assistance vidéo (VAR) pour visionner l’action et corriger la décision initiale de l’arbitre.

😂 | Duje Ćaleta-Car n’a pas voulu attendre la fin du match pour récupérer le maillot de son adversaire. 👕🇭🇷 Le penalty a bien été accordé grâce à la VAR. 😅 pic.twitter.com/Eds23kmZMo — DAZN France (@DAZN_FR) February 5, 2026

Le penalty a été exécuté mais n’a pas été transformé, le gardien de la Real Sociedad détournant le tir, ce qui a permis aux Basques de rester dans le match.

Cette décision arbitrale a marqué un tournant du match, car la Real Sociedad a ensuite inscrit deux buts dans le dernier quart d’heure pour s’imposer 3-2 et décrocher son ticket pour les demi-finales de la compétition.

Impact pour Caleta-Car et la Real Sociedad

Cette séquence intervient dans une période contrastée pour le défenseur croate, qui a déjà connu des épisodes disciplinaires récents en Liga : il a été expulsé lors d’un match contre Celta Vigo, où une décision VAR a transformé une carton jaune en rouge, entraînant sa suspension pour le match suivant du championnat espagnol.

Pour la Real Sociedad, l’épisode du penalty concédé remet en lumière l’importance de la discipline individuelle dans les grandes compétitions à élimination directe. Le club basque poursuivra son parcours en Coupe du Roi, tout en devant gérer l’absence éventuelle de son défenseur lors des prochains matchs de Liga, en raison de suspensions accumulées.

Dans le contexte plus large pour les supporters de l’OM, cette anecdote sportive rappelle le passage de Caleta-Car en Ligue 1, avant son départ vers l’Espagne, et alimente le débat sur l’évolution du joueur croate depuis son départ du club phocéen.