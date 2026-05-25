Ex OM : Enorme coup dur pour Adrien Rabiot !

La désillusion est immense pour Adrien Rabiot. Arrivé à l’AC Milan avec l’ambition de retrouver les sommets européens, l’ancien milieu de l’Olympique de Marseille ne disputera finalement pas la prochaine UEFA Champions League.

Lors de l’ultime journée de Serie A, les Rossoneri se sont complètement sabordés à domicile face à Cagliari (1-2), laissant filer une qualification qui semblait pourtant encore largement à leur portée.

Une chute brutale pour Milan

Troisième avant cette dernière journée, Milan devait impérativement l’emporter pour sécuriser sa place dans le Top 4. Mais malgré une ouverture du score très rapide d’Alexis Saelemaekers dès la 2e minute, les hommes de Massimiliano Allegri ont sombré.

Borrelli a rapidement égalisé avant que Juan Rodriguez ne donne l’avantage définitif aux Sardes en seconde période. Nervosité, erreurs défensives et incapacité à réagir : Milan a craqué sous pression dans un match pourtant largement à sa portée.

Cette défaite coûte extrêmement cher puisque dans le même temps, l’AS Roma et Como 1907 ont validé leur qualification pour la Ligue des champions.

Rabiot encore frustré après son départ de l’OM

Pour Adrien Rabiot, cette fin de saison a un goût particulièrement amer.

Après son passage à Marseille, où il espérait retrouver un projet ambitieux et une stabilité sportive, l’international français espérait rebondir en Italie dans un club taillé pour jouer les premiers rôles européens.

Mais malgré son expérience et son statut de cadre du vestiaire milanais, le milieu français n’a pas pu empêcher l’effondrement de son équipe sur la fin de saison.

Avec six défaites lors des douze dernières journées, Milan a complètement perdu le contrôle dans le sprint final et devra désormais se contenter de la UEFA Europa League la saison prochaine.

Un énorme échec pour un club du standing de l’AC Milan… et une nouvelle frustration dans la carrière récente d’Adrien Rabiot.