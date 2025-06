Ex OM : Enorme rebond pour Gattuso ?

L’équipe nationale italienne traverse une période d’incertitude. Après une campagne d’éliminatoires décevante pour la Coupe du Monde 2026, marquée par une lourde défaite face à la Norvège (0-3) puis une victoire peu convaincante contre la Moldavie (2-0), la pression monte sur la Fédération italienne de football (FIGC). Le départ de Luciano Spalletti semble de plus en plus probable, et la question de sa succession est désormais au cœur de toutes les discussions.

Gennaro Gattuso en tête de liste pour prendre les rênes de la Squadra Azzurra

Selon les informations du Corriere dello Sport et du journaliste Gianluca Di Marzio, Gennaro Gattuso apparaît comme le principal candidat pour succéder à Spalletti. Libre de tout contrat depuis son départ de l’Hajduk Split, en Croatie, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille et du Milan AC pourrait bientôt relever un nouveau défi d’envergure.

Connu pour son tempérament combatif et sa rigueur tactique, Gattuso séduit par sa capacité à insuffler de l’énergie et de la discipline à ses équipes.

D’autres prétendants : Cannavaro et De Rossi dans la course

Si Gattuso est en pole position, d’autres noms prestigieux sont également évoqués. Fabio Cannavaro, champion du monde 2006 et figure emblématique du football italien, figure parmi les candidats. Tout comme Daniele De Rossi, ancien milieu de terrain de la Roma, considéré comme un entraîneur prometteur.

Ces profils séduisent une partie du public et des observateurs, mais leur manque d’expérience au plus haut niveau suscite aussi des interrogations.