Ex OM : Enorme séisme dans le football provoqué par Lassana Diarra !

Gros rebondissement dans l’affaire Lassana Diarra ce vendredi qui aura un écho mondial. La victoire de l’ancien Marseillais pourrait permettre la « libre circulation des joueurs » dans les clubs !

Lassana Diarra était au coeur d’un gros contentieux avec le Lokomotiv Moscou. « En août 2014, l’international français Lassana Diarra était salarié du Lokomotiv Moscou, avec qui il était encore engagé pour trois saisons, lorsque son club avait rompu son contrat. Le Lokomotiv affirmait que l’international français avait arrêté d’exécuter son contrat sans « juste cause » et lui réclamait 20 millions d’euros devant la chambre de résolution des litiges de la FIFA », comme le rappelle L’Equipe.

Seulement, l’international français a remporté son procès ce vendredi et cela va découler d’un nouvel arrêté qui risque de changer les choses dans le monde du football. « Les règles en question sont de nature à entraver la libre circulation des footballeurs professionnels souhaitant développer leur activité en allant travailler dans un nouveau club », a déclaré la CJUE dans un communiqué. Cela signifierait que les joueurs pourraient aller et venir dans un club sans contrainte financière. « Tous ces freins financiers et juridiques, qui avaient été mis en place par la FIFA, sont considérés comme contraires à la libre concurrence, dit encore la Cour. », comme relayé par L’Equipe.