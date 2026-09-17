Ex OM : Facundo Medina décisif en Ligue Europa !

Facundo Medina s’est illustré mercredi soir en Ligue Europa. L’ancien défenseur de l’OM a trouvé le chemin des filets avec le Bayer Leverkusen lors de la victoire face à Celje.

Medina marque sur corner

Aligné avec Leverkusen, Facundo Medina a inscrit le deuxième but de son équipe à la 74e minute.

Des nouvelles de Facundo Medina : l’ancien de l’OM vient de marquer en Ligue Europa avec Leverkusen, son 2e but en 3 matches 👀#LEVCLJ｜ #UEL pic.twitter.com/0nnPEhkK9Y — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 16, 2026



Sur un corner frappé par Aleix García, l’ancien Marseillais a repris le ballon de volée pour faire le break et mettre son équipe à l’abri.

Un but important pour le défenseur argentin, qui poursuit son adaptation en Allemagne après son départ de Marseille.

Une belle soirée européenne pour l’ancien Olympien

Medina s’était déjà installé dans la rotation du Bayer depuis le début de saison et cette réalisation vient confirmer sa montée en puissance.

Pour sa première campagne européenne avec Leverkusen, l’ancien joueur de l’OM commence donc à se montrer aussi offensivement.

Un joli clin d’œil pour un défenseur qui avait laissé de bons souvenirs à Marseille par son engagement et son caractère.